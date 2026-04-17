ETV Bharat / state

लखनऊ: बोर्ड परीक्षा में कम नंबर और मोबाइल चलाने पर परिजनों की डांट से आहत छात्र ने की आत्महत्या

मोबाइल चलाने पर पिता से मिली डांट से नाराज बेटे ने आत्महत्या कर ली.

छात्र ने की आत्महत्या
छात्र ने की आत्महत्या (Photo Credit; police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के बंथरा इलाके में मेमौरा छावनी रोड निवासी 16 वर्षीय जीत कुमार ने गुरुवार शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बताया जाता है कि हाईस्कूल परीक्षा में कम अंक आने और ज्यादा मोबाइल चलाने पर पिता से मिली डांट से आहत होकर छात्र ने पंखे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.


​मृतक छात्र की पहचान जीत कुमार (16) के रूप में हुई है, जीत मेमौरा छावनी रोड निवासी और वायुसेना से सेवानिवृत्त रंजीत कुमार का पुत्र था, जीत ने हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा दी थी, रिजल्ट में अंक उम्मीद से कम आने के कारण परिजन उसे भविष्य को लेकर समझा रहे थे और ज्यादा मोबाइल चलाने पर टोकते थे, गुरुवार शाम मोबाइल कम चलाने की हिदायत और डांट से नाराज होकर जीत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक गया.

​परिजनों को शक तब हुआ जब कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई, आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. किसी तरह दरवाजा तोड़कर परिजन अंदर दाखिल हुए और जीत को फंदे से नीचे उतारा, उसे तुरंत मेमौरा छावनी स्थित एयरफोर्स के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

​घटना की सूचना पर पहुंची बंथरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, बंथरा थाना प्रभारी राना राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला कम नंबर आने और डांट से उपजे तनाव का लग रहा है, पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

STUDENT COMMITTED SUICIDE
SUICIDE CASE IN LUCKNOW
COMMITTED SUICIDE
16YEAROLD COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.