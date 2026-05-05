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12th में फेल होने पर छात्र ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 81,417 में से 74,637 बच्चे पास हुए हैं.

Student commits suicide in Shimla after failing
12th में फेल होने पर छात्र ने की खुदकुशी (Concept, IANS))
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 2:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है. रिजल्ट जारी होने के बाद राजधानी शिमला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शिमला में एक छात्र ने 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद अपनी जान दे दी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने फौरन मौके पर पहुंच कर आगामी जांच तेज कर दी है.

12Th में फेल होने पर छात्र ने की खुदकुशी

एसपी गौरव सिंह ने बताया, "सोमवार (4 मई) को 112 हेल्पलाइन के माध्यम से निखिल शर्मा ने थाना पर सूचना दी कि उसके दोस्त ने अनाडेल ठाकुर बाग में खुदकुशी कर ली है. सूचना मिलने पर निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर ठाकुर बाग, अनाडेल शिमला पहुंचे, जहां प्रेमलाल शर्मा निवासी अनाडेल के फ्लैट में निखिलेश मृत अवस्था में पाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है."

रिजल्ट आने के बाद से मानसिक तनाव में था छात्र

एसपी ने कहा कि, प्रारंभिक पूछताछ में मृतक के पिता प्रेमलाल शर्मा से पता चला है कि निखिलेश 10+2 परीक्षा में असफल होने के कारण मानसिक तनाव में था. रिजल्ट आने के बाद से वह गुम सुम था. बारीकी से निरिक्षण करने पर मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. उप पुलिस अधीक्षक ने फौरन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी गौरव सिंह ने कहा, पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है. इसके अलावा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए IGMC शिमला के शवगृह में रखा गया है. मृतक के माता पिता द्वारा किसी प्रकार का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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