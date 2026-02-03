ETV Bharat / state

कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या, प्रतियोगी परीक्षा की कर रहा था तैयारी, सुसाइड नोट में लिखा- मुझे सुकून चाहिए

कानपुर : बिठूर थाना क्षेत्र में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया. छात्र तीन साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली तो शराब की बोतल, सिगरेट के पैकेट, गिलास और कान में लगे ईयर बड्स मिले हैं. दो पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में छात्र ने एक महिला मित्र का जिक्र किया है. लिखा है, मुझे सुकून चाहिए.

ताऊ के घर रहता था : बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया, छात्र की पहचान कानपुर देहात के रसूलाबाद, कंजरी घासी निवाडा के रहने वाले अजीत कुमार उर्फ जीतू (25) के रूप में हुई है. पिता जयवीर सिंह फौज से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में केसा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. अजीत बिठूर में अपने ताऊ रणबीर सिंह के निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान में रहकर पढ़ाई करता था.

सुबह दोस्त पहुंचा तो हुई जानकारी : परिजनों ने पूछताछ में बताया, सोमवार सुबह अजीत घर से वापस आया था. सोमवार रात करीब 9 बजे उसके मौसेरे भाई ने फोन किया, तो उसने कॉल नहीं उठाया. मंगलवार सुबह दोस्त आदर्श कोचिंग जाने के लिए उसे बुलाने पहुंचा, तो मकान का मेन गेट बंद मिला. पीछे के रास्ते से अंदर जाने पर घटना का पता चला.

दो पन्नों का मिला सुसाइड नोट : तलाशी में अजीत की जेब से दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. अजीत ने लिखा, पापा यह मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके घर पैदा हुआ. मां मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मुझे सुकून चाहिए. उसने अपने भाई और भाभी को अच्छा बताते हुए लिखा कि भाभी ही इस घर को संभाल सकती हैं. सुसाइड नोट में उसने अपनी एक महिला मित्र का भी जिक्र किया है.