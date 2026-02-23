ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में छात्र ने किया सुसाइड, बोर्ड परीक्षा के दबाव के कारण उठाया कदम

लखीमपुर खीरी: जिले के मितौली कस्बे में 10वीं के छात्र उत्कर्ष उर्फ गणेश (16) पुत्र शिव शंकर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया. घटना से परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.



मृतक के बहनोई शिवम के अनुसार, उनका साला उत्कर्ष कस्बे के राजा लोन सिंह इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था. उसका परीक्षा केंद्र केदार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में बना था. सोमवार को उसका गणित की परीक्षा था.

बहनोई शिवम ने बताया कि उत्कर्ष अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. वह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहता था. उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन गणित की परीक्षा के दबाव में उसने यह कदम उठाया.

हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.