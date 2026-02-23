लखीमपुर खीरी में छात्र ने किया सुसाइड, बोर्ड परीक्षा के दबाव के कारण उठाया कदम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 4:07 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के मितौली कस्बे में 10वीं के छात्र उत्कर्ष उर्फ गणेश (16) पुत्र शिव शंकर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया. घटना से परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.
मृतक के बहनोई शिवम के अनुसार, उनका साला उत्कर्ष कस्बे के राजा लोन सिंह इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था. उसका परीक्षा केंद्र केदार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में बना था. सोमवार को उसका गणित की परीक्षा था.
बहनोई शिवम ने बताया कि उत्कर्ष अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. वह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहता था. उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन गणित की परीक्षा के दबाव में उसने यह कदम उठाया.
हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों का आरोप है कि उत्कर्ष ने जहरीला पदार्थ एक मेडिकल स्टोर से खरीदा. अब परिवार मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर नाबालिग को ऐसा पदार्थ कैसे उपलब्ध हो गया? क्या दवाओं की बिक्री में नियमों का पालन नहीं हो रहा?
मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक महेश पाठक ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
