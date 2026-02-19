ETV Bharat / state

UP बोर्ड परीक्षा: फतेहपुर में गिरफ्तार हुआ "मुन्ना भाई",फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दे रहा था परीक्षा

फतेहपुर: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में स्थित श्रीमती रामा अग्रहरि इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन ‘मुन्ना भाई’ पकड़ा गया. उड़न दस्ते ने युवक को फोटो मिलान के दौरान पकड़ा. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.

थाना राधानगर प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा की द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के अनुक्रमांक 2266419406 के परीक्षार्थी मयंक मौर्या की जगह उमेश मौर्या नाम का युवक परीक्षा दे रहा था.

उड़न दस्ते द्वारा प्रवेश पत्र में लगे फोटो का मिलान करने पर शक हुआ. पूछताछ में पता चला कि वह फर्जी ID के आधार पर परीक्षा कक्ष तक पहुंचा और करीब दो घंटे तक परीक्षा देता रहा. सख्ती के बीच हुई इस चूक ने कुछ देर के लिए अफसरों को भी सतर्क कर दिया.

केस दर्ज किया गया: थाना राधानगर प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि आरोपी ने लिखित बयान में स्वीकार किया कि वह आनंद श्रीवास्तव के कहने पर परीक्षा देने आया था. इसके लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया था.

उसने यह भी बताया कि वह वास्तविक परीक्षार्थी मयंक मौर्या को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है. इस मामले में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम-4 के तहत सुसंगत धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है.