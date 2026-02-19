ETV Bharat / state

UP बोर्ड परीक्षा: फतेहपुर में गिरफ्तार हुआ "मुन्ना भाई",फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दे रहा था परीक्षा

थाना राधानगर प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा की द्वितीय पाली में दूसरे परीक्षार्थी की जगह युवक परीक्षा दे रहा था.

फतेहपुर में पहले ही दिन ‘मुन्ना भाई’ गिरफ्तार.
फतेहपुर में पहले ही दिन ‘मुन्ना भाई’ गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 8:44 AM IST

Updated : February 19, 2026 at 9:28 AM IST

फतेहपुर: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में स्थित श्रीमती रामा अग्रहरि इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन ‘मुन्ना भाई’ पकड़ा गया. उड़न दस्ते ने युवक को फोटो मिलान के दौरान पकड़ा. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.

थाना राधानगर प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा की द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के अनुक्रमांक 2266419406 के परीक्षार्थी मयंक मौर्या की जगह उमेश मौर्या नाम का युवक परीक्षा दे रहा था.

उड़न दस्ते द्वारा प्रवेश पत्र में लगे फोटो का मिलान करने पर शक हुआ. पूछताछ में पता चला कि वह फर्जी ID के आधार पर परीक्षा कक्ष तक पहुंचा और करीब दो घंटे तक परीक्षा देता रहा. सख्ती के बीच हुई इस चूक ने कुछ देर के लिए अफसरों को भी सतर्क कर दिया.

केस दर्ज किया गया: थाना राधानगर प्रभारी विनोद मौर्य ने बताया कि आरोपी ने लिखित बयान में स्वीकार किया कि वह आनंद श्रीवास्तव के कहने पर परीक्षा देने आया था. इसके लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया था.

उसने यह भी बताया कि वह वास्तविक परीक्षार्थी मयंक मौर्या को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है. इस मामले में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम-4 के तहत सुसंगत धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है.

जिले में 117 केंद्र पर परीक्षा: फतेहपुर जनपद के तीनों तहसीलों के 117 परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को प्रथम पाली में हाईस्कूल की प्रारंभिक हिंदी और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

जिले में कुल 66,439 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 36,701 हाईस्कूल और 29,738 इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राएं शामिल हैं. परीक्षा केंद्रों को तीन जोन और 15 सेक्टरों में विभाजित कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

केंद्रों के भीतर तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया. सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग की निगरानी रही. कक्ष निरीक्षकों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई. परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक नंबर अंकित किए गए हैं.

प्रत्येक पृष्ठ पर अनुक्रमांक लिखना अनिवार्य किया गया है. SDM, DIOS, BSA सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है.

