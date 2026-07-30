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कानपुर में कोचिंग गए छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, हत्या का आरोप

पुलिस छात्र की कॉल डिटेल खंगाल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा.

कानपुर में छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला
कानपुर में छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला (Photo credit; पुलिस)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:30 PM IST

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कानपुर: सचेंडी थाना के पनकी और भाऊपुर रेलवे स्टेशन के बीच बुधवार सुबह 18 वर्षीय छात्र का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. छात्र की पहचान अलीगढ़ गांधी पार्क थाना क्षेत्र के कुंवरनगर कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई है.

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा के अनुसार, प्रदीप मंगलवार शाम करीब पांच बजे अतरव कॉलेज से आने के बाद कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन वह कोचिंग नहीं पहुंचा. रात करीब 12 बजे उसने एक अनजान नंबर से कॉल कर बताया कि मोबाइल डिस्चार्ज है, वह जल्द घर पहुंच जाएगा. शंका होने पर परिजनों ने दोबारा उस नंबर पर कॉल किया, तो फोन उठाने वाले अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि युवक की ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली है और उसने प्रदीप के कहने पर बात कराई थी. इसके बाद फोन कट गया.

बुधवार सुबह सचेंडी थाने के दरोगा ने छात्र के गांव छिदरामई के प्रधान और गांधीपार्क पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे. मृतक के पिता राजेंद्र सिंह राजस्थान में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. प्रदीप अलीगढ़ से कानपुर तक किसके साथ और किन परिस्थितियों में पहुंचा, यह रहस्य बना हुआ है. पुलिस आखिरी बार बात कराने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है.

थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया छात्र के चलती ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस छात्र के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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