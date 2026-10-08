यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो छात्रों पर बरसाए डंडे, स्कूल के बाहर परिजनों का हंगामा
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष सोनगरा ने कहा कि उनके पास मारपीट जैसी घटना की सूचना नहीं है, एक वीडियो आया है. उसकी जांच करवाएंगे.
Published : October 8, 2026 at 5:26 PM IST
चूरू: सरदारशहर के ताल मैदान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के साथ शिक्षक द्वारा कथित रूप से डंडे से मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद आक्रोशित विद्यार्थियों ने शिक्षक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्यालय के बाहर विरोध जताया. बाद में बड़ी संख्या में परिजन भी विद्यालय पहुंच गए और विरोध जताया.
पीड़ित छात्र के अभिभावक मनोज कुमार का आरोप है कि शिक्षक ने बिना यूनिफॉर्म स्कूल आने की बात को लेकर विद्यार्थियों के साथ डंडे से मारपीट की. परिजनों का कहना है कि बच्चों के शरीर पर मारपीट के निशान दिखाई दे रहे हैं. विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उनके साथ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया. आज विद्यालय में यूनिफॉर्म से छूट का दिन था, जिसके चलते वे बिना यूनिफॉर्म के स्कूल पहुंचे थे. उनका कहना था कि उन्होंने शिक्षक से अगली बार यूनिफॉर्म पहनकर आने की बात भी कही, लेकिन आरोप है कि शिक्षक ने उनकी बात नहीं मानी और कई विद्यार्थियों के साथ डंडे से मारपीट की. मारपीट के दौरान एक विद्यार्थी की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. बाद में परिजनों के पहुंचने पर उसे घर ले जाया गया.
पढ़ें: स्कूल में जमकर चले लाठी डंडे, छात्रा को बस में नहीं बिठाने पर उपजा विवाद
वीडियो की जांच कराएंगे: इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर विद्यार्थियों के परिजन भी विद्यालय पहुंचे. बच्चों के शरीर पर चोट के कथित निशान देखकर परिजन आक्रोशित हो गए. परिजनों ने कहा कि शिक्षक को उनके साथ मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? पूरे मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि विद्यालय में आज ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष सोनगरा ने कहा कि उनके संज्ञान में अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है. हालांकि, उनके सामने विद्यार्थियों की कथित मारपीट के वीडियो आए हैं. वे इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय में सप्ताह में एक दिन यूनिफॉर्म से छूट का दिन निर्धारित होता है और उस दिन विद्यार्थी बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आ सकते हैं.