कुत्ते को गाली देने पर छात्र की पिटाई; किशोर ने दी जान, परिजन बोले- बेटे को चटवाया जूता, पिटाई से हुई मौत

उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके की घटना, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे गांव.

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे गांव,
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे गांव, (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 8:11 PM IST

उन्नाव : कुत्ते के भौंकने पर किशोर ने उसे गाली दे दी. परिजनों का आरोप है कि गांव के 3 लोगों ने बेटे को पीटा. उससे थूक और जूता चटवाया. अपमानित भी किया. उसे पीटा भी. इससे बेटे की मौत हो गई. वहीं पुलिस का कहना है कि किशोर ने खुद आत्मघाती कदम उठाया. इससे उसकी जान गई. पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. विसरा सुरक्षित रख लिया गया है.

घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मदाऊ खेड़ा गांव की है. यहां का रहने वाला ऋतिक (14) पुत्र संजू नौवीं क्लास में पढ़ता था. परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार 17 अक्टूबर की शाम को ऋतिक गांव के पास स्थित बरगदिया बाबा मंदिर में भागवत कथा सुनने गया था. वहां से वह लौट रहा था. इस दौरान गांव के विशम्बर त्रिपाठी के दरवाजे के पास उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा.

सीओ सिटी ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

कुत्ता मालिक ने दो लोगों के साथ मिलकर पीटा : परिजनों ने बताया कि ऋतिक ने कुत्ते को गाली दे दी. इस पर विशम्बर ने आपत्ति जताई. इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. परिजनों का आरोप है कि घटना के अगले दिन विशम्बर ने गांव के अमन और अभिषेक के साथ मिलकर बेटे की पिटाई की. उससे थूक और जूता चटवाया. इसके बाद 19 अक्टूबर को ऋतिक की तबीयत खराब हो गई. उन्नाव जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया.

सीओ सिटी बोले- पुलिस कर रही जांच : वहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिवार के लोग उसे वहां लेकर जा रहे थे, इस बीच रास्ते में ही ऋतिक की मौत हो गई. वहीं सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि 21 अक्टूबर को श्रवण ने कोतवाली सदर में तहरीर दी. बताया कि विशम्बर ने अपने साथियों अमन और अभिषेक के साथ ऋतिक को प्रताड़ित किया. इसके अगले दिन सुबह 11 बजे ऋतिक ने आत्महत्या कर ली. कोतवाली में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है.

श्रवण कुमार ने बताया कि भतीजा ऋतिक घर के एक किमी दूर भागवत कथा सुनने गया था. कुत्ते को लेकर हुए विवाद के बाद भतीजे को गांव के 2 लड़कों के जरिए विशम्बर के घर बुलवाया गया. उसे मारा-पीटा, पैर छुआए, जलील होने पर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. वहीं ऋतिक की मां ने बताया कि पुलिस ने उनकी तहरीर से कई अहम बातें हटा दी हैं. स्थानीय दबंगों के दबाव में पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

सपा जिलाध्यक्ष बोले- यह सामंतवादी सोच : समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने गांव पहुंचकर ऋतिक के परिजनों से मुलाकात की. मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. इस दौरान सीओ सिटी दीपक सिंह समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा. जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना है. यह सीधा सामंती मानसिकता का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिवार की एप्लीकेशन से महत्वपूर्ण बातें हटा दी. पुलिस दबाव में है. योगी सरकार बताए कि अब बुलडोजर कहां है? अगर न्याय देना है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी. वहीं किशोर के शव के पोस्टमार्टम के दौरान मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई. विसरा सुरक्षित कर लिया गया है.

