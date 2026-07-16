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धनबाद में स्कूल हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट, पिटाई करते हुए बनाया गया वीडियो

धनबाद: जिला के निरसा स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि 10वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र के साथ उसके ही सहपाठियों ने हॉस्टल में बेरहमी से मारपीट की. इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.

वायरल वीडियो में छात्र को निर्वस्त्र अवस्था में दिखाया गया है. आरोप है कि कुछ छात्र उसके साथ गाली-गलौज करते हुए बेल्ट से मारपीट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उसके साथ काफी बुरा बर्ताव भी किया गया. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि आरोपी छात्र पीड़ित को घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देने की धमकी दे रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात हॉस्टल के कमरे में मोबाइल के जरिए पैसे ट्रांसफर करने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोप है कि पीड़ित के सीनियर छात्रों ने रात करीब दो बजे उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और बेल्ट से उसकी पिटाई की. इस दौरान घटना का वीडियो भी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद पीड़ित छात्र भय के कारण दो दिनों तक चुप रहा. उसने किसी को कुछ नहीं बताया और विद्यालय की नर्स से दवा लेकर काम चलाता रहा. पीड़ित छात्र गोविंदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है. शुरुआत में उसने फोन पर अपने परिजनों को बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और पढ़ाई ठीक से चल रही है.

लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसने दोबारा फोन कर पूरी घटना की जानकारी परिवार को दी. सूचना मिलते ही परिजन विद्यालय पहुंचे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को मामले की जानकारी हुई. छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि घटना के बाद उसने फोन पर घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और पैसे की मांग की. इसके बाद दो दिन फोन करते उसने पूरी घटना बताई तो मैं स्कूल आ गया. पिता की मांग है कि स्कूल प्रबंधन इस मामले पर कार्रवाई करते और मारपीट करने वाले आरोपी छात्रों पर सख्ती दिखाए.