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आठवीं की छात्रा ने कलेक्टर मैडम से पूछा, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? बड़े लक्ष्य की तारीफ

स्कूल में छात्राओं से बात करती कोरिया कलेक्टर ( ETV BHARAT )

कक्षा आठवीं की एक छात्रा ने कलेक्टर रोक्तिमा यादव से पूछा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? छात्रा के इस सवाल और उसके बड़े लक्ष्य की कलेक्टर ने जमकर सराहना की.कलेक्टर ने बताया कि 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई पूरी कर यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है.

कोरिया : रामगढ़ स्थित माध्यमिक शाला और कन्या आश्रम शाला में स्कूल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर बातचीत की.

लक्ष्य तय कर मेहनत करें-कलेक्टर

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने छात्रा को बताया कि बड़ी सफलता के लिए अभी से नियमित पढ़ाई, विषयों पर मजबूत पकड़ और सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना जरूरी है. लक्ष्य तय कर मेहनत करने से बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है.

स्कूली बच्चों से कोरिया कलेक्टर की बातचीत (ETV BHARAT)

कोरिया कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दी सलाह

समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें.

समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखें.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निरंतर अभ्यास करें.

26 का पहाड़ा सुनाकर छात्रा ने जीता कलेक्टर का दिल

कक्षा तीसरी की छात्रा ने 26 का पहाड़ा बेधड़क सुनाया, जिस पर कलेक्टर ने उसकी प्रशंसा की. बच्चों ने कविता और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया.

स्कूली बच्चों से कोरिया कलेक्टर की बातचीत (ETV BHARAT)

बच्चों को दिया सफलता का मंत्र

कलेक्टर ने कहा कि प्रतिभा किसी संसाधन या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती. सही मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है. उन्होंने विद्यार्थियों से हमेशा सीखने की इच्छा बनाए रखने और जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की अपील की.

मध्यान्ह भोजन की जांच, गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कन्या आश्रम शाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने छात्राओं से भोजन, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली. इसके बाद रसोई कक्ष में पहुंचकर बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे मध्यान्ह भोजन का स्वाद भी लिया और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए.

पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी-कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि पढ़ाई के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और खेलकूद पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बेहतर भविष्य की नींव है.