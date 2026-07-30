दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब यहां जेन जी का मार्च, तैनात रहे सैकड़ों सुरक्षाबल, छात्र लगाते रहे नारे
जेपीएससी विवाद में छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है. छात्रों ने आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोकभवन मार्च किया.
Published : July 30, 2026 at 4:30 PM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे और कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले सैकड़ों छात्र लोकभवन मार्च के लिए निकले. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.
पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर
लोकभवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में थी. सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोकभवन के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई. मार्च कर रहे छात्रों को लोकभवन के समीप रोक दिया गया. इस दौरान कुछ देर तक छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ कर प्रदर्शन किया. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी बड़े विवाद की नौबत नहीं आने दी.
छात्रों की क्या है मांग
धरना और प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की परीक्षाओं में लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. उनका आरोप है कि केवल सीआईडी जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी. इसलिए पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जानी चाहिए, ताकि सभी तथ्यों का निष्पक्ष खुलासा हो सके और दोषियों पर कार्रवाई हो. प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है. उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का भरोसा टूटता है. इसलिए सरकार को जल्द ठोस निर्णय लेकर छात्रों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए.
मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेने तक आंदोलन जारी
छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उनका कहना है कि यह संघर्ष अब केवल धरना-प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. छात्रों ने दोहराया कि जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
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