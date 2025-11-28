लाइब्रेरी में छेड़छाड़, व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील मैसेज, छात्रा ने टीचर पर लगाये गंभीर आरोप
सीमांत जिले के पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कॉलेज के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगा है. छात्रों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2025 at 6:54 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 7:07 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बेरीनाग महाविद्यालय ने शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप है कि शिक्षक ने लाइब्रेरी में छात्रा से छेड़छाड़ की है. छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने छेड़छाड़ के बाद उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप से अश्लील मैसेज भी भेजे है, जिसकी जानकारी छात्रा ने छात्र संघ पदाधिकारियों को दी.
इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र-छात्राओं में आक्रोश है. छात्रो ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कॉलेज में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा. छात्र संघ पदाधिकारियों ने आरोपी शिक्षक का घेराव किया और उसके कॉलेज से बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया.
छात्रों को हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और आरोपी शिक्षक को पड़कर कोतवाली ले गई. आरोपी के पीछे-पीछे छात्र संघ पदाधिकारी और अन्य छात्र भी कोतवाली पहुंच गए. वहां भी छात्र आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाही की मांग को लेकर हंगामा करने लगे.
इस मामले में कोतवाल नरेश कुमार गंगवार ने बताया कि छात्रा के अभिभावक व छात्र संघ के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे थे. उन्होंने अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. उन्होंने अध्यापक को चेतावनी दे कर व विभागीय कार्रवाई कर दंडित करने की बात कही. मामले मे कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी.
कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पूरन सिह महरा ने बताया कि जिस शिक्षक पर आरोप लगा है, वो संविदा पर है. महाविद्यालय प्रशासन ने इसकी जानकारी कोतवाली को दे दी है. कॉलेज में महिला उत्पीडन की एक कमेटी बना दी गयी है, जिसमे इस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाही की जायेगी.
इस मौके पर छात्र संघ के सभी पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष हिमांशु बौनाल, महासचिव जीवित रौतेला, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सुहानी बोरा ,सांस्कृतिक सचिव दीपिका मनराल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मनीष रौतेला, निखिल धानिक, राहुल पाल, भरत महेरा और सुमित चन्याल आदि लोग मौजूद रहे. इधर विभिन्न छात्र संगठनों और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने घटना की निंदा की आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
पढ़ें---