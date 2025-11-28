ETV Bharat / state

लाइब्रेरी में छेड़छाड़, व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील मैसेज, छात्रा ने टीचर पर लगाये गंभीर आरोप

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बेरीनाग महाविद्यालय ने शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप है कि शिक्षक ने लाइब्रेरी में छात्रा से छेड़छाड़ की है. छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने छेड़छाड़ के बाद उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप से अश्लील मैसेज भी भेजे है, जिसकी जानकारी छात्रा ने छात्र संघ पदाधिकारियों को दी.

इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र-छात्राओं में आक्रोश है. छात्रो ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कॉलेज में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा. छात्र संघ पदाधिकारियों ने आरोपी शिक्षक का घेराव किया और उसके कॉलेज से बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया.

छात्रों को हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और आरोपी शिक्षक को पड़कर कोतवाली ले गई. आरोपी के पीछे-पीछे छात्र संघ पदाधिकारी और अन्य छात्र भी कोतवाली पहुंच गए. वहां भी छात्र आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाही की मांग को लेकर हंगामा करने लगे.

इस मामले में कोतवाल नरेश कुमार गंगवार ने बताया कि छात्रा के अभिभावक व छात्र संघ के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे थे. उन्होंने अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. उन्होंने अध्यापक को चेतावनी दे कर व विभागीय कार्रवाई कर दंडित करने की बात कही. मामले मे कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी.