'बाल क्यूं बढ़ाया' कहते हुए टीचर ने ऐसा मारा तमाचा कि फट गया कान का पर्दा! प्राथमिकी दर्ज

गिरिडीह: कक्षा 8 में पढ़नेवाले एक बच्चे की पिटाई स्कूल के पीटी टीचर ने कर दी. बच्चे के कान में इतना जोर का तमाचा जड़ा गया कि उसका कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया. यह मामला मुफ्फसिल थाना इलाके के हरसिंगरायडीह में संचालित एक निजी स्कूल से जुड़ा हुआ है. इस घटना को लेकर पीड़ित बच्चे के पिता मुफस्सिल थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है आरोप

घटना को लेकर पचम्बा थाना इलाके के कोयरीटोला निवासी दिलीप कुमार ने थाना को दिए आवेदन में कहा है कि, "मेरा पुत्र स्कूल की कक्षा आठ में पढ़ता है. 14 फरवरी को उसका पुत्र स्कूल गया था. यहां पूर्वाहन 9:30 बजे विद्यालय के असेंबली में प्रार्थना के पहले बच्चे का बाल छोटा होने के बावजूद कहा गया कि बाल बड़ा है इसके बाद विद्यालय के प्रायार्या और सोनी तिवारी के कहने पर विद्यालय के शिक्षक अली राजा के द्वारा अचानक पीछे से आकर उनके पुत्र के कान पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया. इस थप्पड़ की वजह से पुत्र के दाहिने कान में गंभीर घोट लगी."

अभिभावक और अभिभावक संघ के संरक्षक का बयान (ETV Bharat)

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बच्चे के पिता ने ये भी कहा कि, "विद्यालय से घर लौटने के बाद मुझे इस घटना की जानकारी मेरे पुत्र द्वारा दी गई और बताया गया कि उससे सुनने में परेशानी हो रही है और कान दर्द कर रहा है. मैं अपने बेटे को लेकर सदर अस्पताल गया यहां के बाद मर्सी अस्पताल गया. यहां चिकित्सक ने जांच की और यह पाया कि उसके दाहिने कान का पर्दा फट गया है. इससे लगभग 30 प्रतिशत की कमी सुनने की क्षमता में आयी है. इसकी सूचना विद्यालय के चेयरमेन बलजीत सिंह सलूजा को दी तो उल्टा उन्होंने ही बच्चे को निष्काषित करने की धमकी दे डाली. यह घटना मेरे पुत्र को आघात करने वाला है." दिलीप ने इस मामले में शिक्षक अली राजा, प्राचार्या सोनी तिवारी एवं चेयरमेन बलजीत सिंह सलूजा को आरोपित किया है.



हरसिंगरायडीह में संचालित स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे की पिटाई किए जाने की शिकायत मिली थी. पीड़ित छात्र के पिता दिलीप कुमार के आवेदन पर शिक्षक अली राजा, प्राचार्या सोनी तिवारी एवं चेयरमेन बलजीत सिंह सलूजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. आगे मामले की जांच चल रही है.- श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी, मुफ्फसिल



क्या कहना है आरोपी शिक्षक का

घटना की जानकारी के बाद आरोपी शिक्षक अली राजा से बात की गई. उनका कहना है कि, "बड़ी घटना कुछ नहीं थी. असेंबली के बाद बच्चा पांच घंटे तक स्कूल में था, लेकिन दर्द की शिकायत नहीं की. वैसे हम लोग बच्चे को मारने के लिए स्कूल नहीं आते हैं. बच्चे को शिक्षित करने आते हैं."



टीचर को किया गया सस्पेंड: प्रिंसिपल