वाराणसी में इस हाल में मिला नेपाल का लापता छात्र, जानिए पुलिस को क्या कुछ बताया?
नेपाल के जनकपुर निवासी छात्र चंदन यादव काठमांडू से हुआ था लापता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:56 PM IST
वाराणसी : नेपाल के धनुषा से लापता किशोर आरपीएफ और जीआरपी ने काशी के कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद किया है, जिसकी पहचान 15 वर्षीय छात्र के रूप में हुई है. वह रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में मिला है. उसे पुलिस ने बाल निकेतन भेज दिया है. साथ ही, परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. वह वाराणसी के लिए निकल चुके हैं.
जानकारी के अनुसार, किशोर के पिता का नाम परमानंद यादव है, वह धनुसा जिले के शहीद नगर का निवासी है और काठमांडू में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. हालांकि वह वाराणसी कैसे पहुंचा, इस बात लेकर अभी खुलासा नहीं हो सका है.
जीआरपी इंस्पेक्टर देवचन्द्र यादव ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान शनिवार की रात वाराणसी जंक्शन पर डायल 112 से मिली सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस ने लावारिस अवस्था में घूम रहे एक 15 वर्षीय किशोर को जीआरपी कैंट थाने लेकर आई.
पूछताछ में किशोर ने अपना नाम बताया. साथ ही पिता परमानंद यादव और खुद को नेपाल के धनुषा का निवासी बताया है. वाराणसी आने को लेकर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
उन्होंने कहा कि किशोर की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तत्काल चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई और उन्हें सुपुर्द कर दिया गया. इसके साथ ही, उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजन नेपाल से आ रहे हैं. आवश्यक लिखा-पढ़ी के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
(अपडेट जारी)
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