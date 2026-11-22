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वाराणसी में इस हाल में मिला नेपाल का लापता छात्र, जानिए पुलिस को क्या कुछ बताया?

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : नेपाल के धनुषा से लापता किशोर आरपीएफ और जीआरपी ने काशी के कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद किया है, जिसकी पहचान 15 वर्षीय छात्र के रूप में हुई है. वह रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में मिला है. उसे पुलिस ने बाल निकेतन भेज दिया है. साथ ही, परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. वह वाराणसी के लिए निकल चुके हैं.

जानकारी के अनुसार, किशोर के पिता का नाम परमानंद यादव है, वह धनुसा जिले के शहीद नगर का निवासी है और काठमांडू में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. हालांकि वह वाराणसी कैसे पहुंचा, इस बात लेकर अभी खुलासा नहीं हो सका है.