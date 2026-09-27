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लातेहार में छात्र को अगवा कर मारी गोली, गंभीर अवस्था में रिम्स रेफर, रास्ते में हुई मौत

लातेहार में एक छात्र को अगवा कर गोली मार दी गई. इलाज के लिए रिम्स ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

MURDER IN LATEHAR
लातेहार सदर अस्पताल परिसर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 8:00 PM IST

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लातेहार: सदर थाना क्षेत्र के परसही गांव निवासी 16 वर्षीय स्कूली छात्र की हत्या रविवार को कर दी गयी. आरोप है कि छात्र को गोली मारी गई थी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के लिए रांची जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मामला लातेहार सदर प्रखंड के परसही गांव का है.

छात्र विकास पासवान को रविवार को दो युवकों ने लातेहार जिला मुख्यालय स्थित मिशन चौक के पास से अगवा कर लिया था. बताया गया कि छात्र को एनएच पर स्थित पतकी जंगल की ओर ले जाकर मारपीट की गई और एक गोली भी मारी गई. गंभीर अवस्था में उसे सड़क पर ही फेंक कर दोनों आरोपी फरार हो गए. बाद में रास्ते पर चलने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद घायल छात्र को तत्काल लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए छात्र को रिम्स रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई.

इलाज के दौरान छात्र ने दी थी घटना की जानकारी

इधर घायल अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचने के बाद छात्र ने अपने परिजनों तथा उपस्थित अन्य लोगों को घटना की पूरी जानकारी दी थी. छात्र ने बताया था कि मोहम्मद अरबाज तथा एक अन्य युवक ने उसे अगवा किया था. अगवा करने के बाद उससे 1 लाख रुपए मांग की जा रही थी. बाद में उसे गोली मार दी गई.

पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच

इधर घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी आरंभ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में युवक को नुकीले हथियार से गंभीर रूप से चोट लगने की भी बात सामने आ रही है.

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