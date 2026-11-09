पंजाब में दीपावली पर खूब जली पराली, हरियाणा के अभी तक के कुल आंकड़ों के मुकाबले एक ही दिन में पंजाब में जली छह गुणा से ज्यादा पराली
Punjab Stubble Burning Problem: पंजाब में दीपावली पर रिकार्ड तोड़ जली पराली. पराली से प्रदूषण पर सियासी केंद्र में पंजाब.
Published : November 9, 2026 at 7:59 PM IST
हरियाणाः एक तरफ दीपावली के अगले दिन यानि सोमवार को दिल्ली एनसीआर में लोगों का धुएं से दम घुट गया, वहीं इसको लेकर दिल्ली से पंजाब तक सियासी संग्राम भी खूब हो रहा है. दिल्ली की बीजेपी सरकार के निशाने पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है. दोनों राज्यों के नेता इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं. वहीं आंकड़े भी दीपावली के दिन के पराली जलाने के चौंकाने वाले हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो आंकड़े जारी किए हैं. वह पंजाब में पराली जलाने के मामलों में आई तेजी की तरफ इशारा करते हैं.
क्या कहते हैं आईसीएआर और आईएआरआई के आंकड़े? दीपावली की रात जहां देश भर में पटाखे जलने से खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हालत में पहुंच चुका है. वहीं पराली जलाने को लेकर भी जो आंकड़ा पंजाब का सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. आईसीएआर और आईएआरआई के जारी आंकड़े के मुताबिक 15 सितंबर से 8 नवंबर तक हरियाणा में कुल 175 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. वहीं इसके मुकाबले पंजाब में दीपावली यानि 8 नवंबर को स्कूल 1152 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं. जोकि हरियाणा की कुल मामलों से करीब 6 गुना अधिक है, जिसकी वजह से सियासत भी खूब हो रही है.
क्या हैं पराली जलाने के आंकड़े ? आईसीएआर और आईएआरआई पराली जलाने के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 8 नवंबर को 1152 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके मुकाबले हरियाणा में इसी दिन 80 मामले दर्ज हुए हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में 16 और दिल्ली में कोई भी मामला पराली जलाने का सामने नहीं आया है. 46 मामले राजस्थान और एक मामला उत्तराखंड में सामने आया है. जबकि मध्य प्रदेश में 185 मामले दर्ज किए गए.
पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले पंजाबा में दर्जः 15 सितंबर से 8 नवंबर के बीच पंजाब में सर्वाधिक 4459 मामले दर्ज किए गए हैं. जबकि हरियाणा में 175, उत्तर प्रदेश में 523, दिल्ली में दो और राजस्थान में 1221 मामले दर्ज किए गए हैं. जबकि इसके मुकाबले में उत्तराखंड में 196 और वही मध्य प्रदेश में 1530 मामले दर्ज हुए हैं. यानी पंजाब इस बार भी पराली जलाने के मामले में नंबर एक पर चल रहा है जहां पर दीपावली को ही 1152 मामले परली जलाने के दर्ज हुए हैं.
Sept - 8 Nov-26:🔥 • 🇮🇳 Punjab: 3216 fire counts • 🇮🇳 Haryana: 480 fire count ⬇️ Decline vs 2025 • Punjab -1.4% • Haryana -30.4% ⬇️ Decline vs Long-term avg (2012–25) • Pb -91.9% • Hry -91.3% Can Punjab draw lessons from Haryana’s progress? https://t.co/gc3afwh5c2— Prof Ravindra Khaiwal (@KhaiwalPGI) November 9, 2026
क्या कहते हैं सीएक्यूएम के पराली जलाने के आंकड़े? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानि CAQM के आंकड़े जो दिवाली के बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के सामने आए हैं, वह भी पंजाब में हरियाणा से अधिक पराली जलाने के मामलों के सामने आने की कहानी बयां कर रहे हैं. भले ही पंजाब में पिछले सालों के मुकाबले अभी आंकड़े कम हो लेकिन अभी भी यह हरियाणा के मुकाबले अधिक हैं. CAQM के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 15 सितंबर से 8 नवंबर तक 3216 मामले पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, वहीं इसी समय अवधि में हरियाणा में 480 मामले दर्ज किए गए हैं. बता दें कि अलग-अलग संस्थाएं, अलग-अलग समय पर सैटेलाइट इमेज के आधार पर पराली जलाने के मामलों के आंकड़ों को दर्ज करती है, जिसकी वजह से अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई देता है.