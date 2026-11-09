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पंजाब में दीपावली पर खूब जली पराली, हरियाणा के अभी तक के कुल आंकड़ों के मुकाबले एक ही दिन में पंजाब में जली छह गुणा से ज्यादा पराली

पंजाब में दीपावली पर खूब जली पराली ( ETV Bharat )

हरियाणाः एक तरफ दीपावली के अगले दिन यानि सोमवार को दिल्ली एनसीआर में लोगों का धुएं से दम घुट गया, वहीं इसको लेकर दिल्ली से पंजाब तक सियासी संग्राम भी खूब हो रहा है. दिल्ली की बीजेपी सरकार के निशाने पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है. दोनों राज्यों के नेता इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं. वहीं आंकड़े भी दीपावली के दिन के पराली जलाने के चौंकाने वाले हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो आंकड़े जारी किए हैं. वह पंजाब में पराली जलाने के मामलों में आई तेजी की तरफ इशारा करते हैं.

क्या कहते हैं आईसीएआर और आईएआरआई के आंकड़े? दीपावली की रात जहां देश भर में पटाखे जलने से खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हालत में पहुंच चुका है. वहीं पराली जलाने को लेकर भी जो आंकड़ा पंजाब का सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. आईसीएआर और आईएआरआई के जारी आंकड़े के मुताबिक 15 सितंबर से 8 नवंबर तक हरियाणा में कुल 175 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. वहीं इसके मुकाबले पंजाब में दीपावली यानि 8 नवंबर को स्कूल 1152 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं. जोकि हरियाणा की कुल मामलों से करीब 6 गुना अधिक है, जिसकी वजह से सियासत भी खूब हो रही है.

पराली जलाने के आंकड़े (ETV Bharat) क्या हैं पराली जलाने के आंकड़े ? आईसीएआर और आईएआरआई पराली जलाने के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 8 नवंबर को 1152 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके मुकाबले हरियाणा में इसी दिन 80 मामले दर्ज हुए हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में 16 और दिल्ली में कोई भी मामला पराली जलाने का सामने नहीं आया है. 46 मामले राजस्थान और एक मामला उत्तराखंड में सामने आया है. जबकि मध्य प्रदेश में 185 मामले दर्ज किए गए. पंजाब में दीपावली पर खूब जली पराली (ETV Bharat)