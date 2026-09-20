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गाजियाबाद में पराली जलाने की घटनाएं हुईं शून्य, जैविक खाद बनाने में जुटे किसान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर का महीना शुरू होते ही वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है. इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं. यही वजह है कि प्रदूषण के कई कारणों में एक खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को भी माना जाता रहा है. हालांकि, अब गाजियाबाद में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ने का असर धरातल पर दिखने लगा है. किसानों ने पराली को आग लगाने के बजाय इसके प्रबंधन और उपयोग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है.

कृषि विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, "गाजियाबाद में जनवरी 2025 से 18 सितंबर 2026 तक कुल 20 घटनाएं घटित हुई. जिनमें तीन घटनाएं कूड़ा जलाए जाने की थी. जबकि एक घटना जनपद हापुड़ से संबंधित मिली. आठ घटनाओं की जांच के दौरान पराली जलाने की पुष्टि नहीं हुई. दो घटनाएं गन्ने की पत्ती की और 6 घटनाएं फसल अवशेष के अतिरिक्त अन्य सामग्री जलाए जाने की है. इस अवधि में धान और गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं शून्य है."

मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को लगातार पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया जाता रहा है. किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों और अन्य आयोजनों के माध्यम से पराली प्रबंधन के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. किसानों को बताया जाता है कि पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

पराली जलाने को लेकर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह को सुनिए (ETV Bharat)

वहीं, जिला प्रशासन की ओर से किसानों को समझाया जा रहा है कि खेत में निकलने वाली पराली को समस्या मानने की बजाय उसका उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए किसानों को पराली को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करने से खेत में ही इसका प्रबंधन करने और जैविक खाद तैयार करने जैसे विकल्पों की जानकारी दी जा रही है. गाजियाबाद में धान की पराली और भूसे का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किसान पशुओं के चारे के रूप में कर रहे हैं. इससे किसानों को पराली के निस्तारण के लिए उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती. पशुपालन करने वाले किसानों के लिए यह उपयोगी संसाधन भी साबित हो रहा है.