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गाजियाबाद में पराली जलाने की घटनाएं हुईं शून्य, जैविक खाद बनाने में जुटे किसान

पराली रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने गांव-गांव में जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया.

गाजियाबाद में "0" हुई पराली जलाने की घटनाएं
गाजियाबाद में "0" हुई पराली जलाने की घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 5:46 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर का महीना शुरू होते ही वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है. इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं. यही वजह है कि प्रदूषण के कई कारणों में एक खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को भी माना जाता रहा है. हालांकि, अब गाजियाबाद में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ने का असर धरातल पर दिखने लगा है. किसानों ने पराली को आग लगाने के बजाय इसके प्रबंधन और उपयोग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है.

कृषि विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, "गाजियाबाद में जनवरी 2025 से 18 सितंबर 2026 तक कुल 20 घटनाएं घटित हुई. जिनमें तीन घटनाएं कूड़ा जलाए जाने की थी. जबकि एक घटना जनपद हापुड़ से संबंधित मिली. आठ घटनाओं की जांच के दौरान पराली जलाने की पुष्टि नहीं हुई. दो घटनाएं गन्ने की पत्ती की और 6 घटनाएं फसल अवशेष के अतिरिक्त अन्य सामग्री जलाए जाने की है. इस अवधि में धान और गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं शून्य है."

मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को लगातार पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया जाता रहा है. किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों और अन्य आयोजनों के माध्यम से पराली प्रबंधन के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. किसानों को बताया जाता है कि पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

पराली जलाने को लेकर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह को सुनिए (ETV Bharat)

वहीं, जिला प्रशासन की ओर से किसानों को समझाया जा रहा है कि खेत में निकलने वाली पराली को समस्या मानने की बजाय उसका उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए किसानों को पराली को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करने से खेत में ही इसका प्रबंधन करने और जैविक खाद तैयार करने जैसे विकल्पों की जानकारी दी जा रही है. गाजियाबाद में धान की पराली और भूसे का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किसान पशुओं के चारे के रूप में कर रहे हैं. इससे किसानों को पराली के निस्तारण के लिए उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती. पशुपालन करने वाले किसानों के लिए यह उपयोगी संसाधन भी साबित हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, जिले में कई किसान धान की पराली का इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने में भी करते हैं. पराली को खेत में उचित तरीके से प्रबंध करके उसे जैविक खाद में तब्दील किया जाता है. इससे दोहरा लाभ होता है. पहला खेत में मौजूद पराली का प्रबंध सुनिश्चित होता है और दूसरा किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो जाता है. जैविक खाद का इस्तेमाल खेत में इस्तेमाल करने से किसानों की बाजार से तैयार खाद खरीदने पर निर्भरता भी काम हो सकती है. इससे खेती की लागत में बचत की भी संभावना रहती है. किसान अपने खेत में उपलब्ध कृषि अवशेष का इस्तेमाल कर उसे दोबारा मिट्टी के लिए उपयोगी बना सकते हैं.

कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ किसान पराली को तेजी से जैविक खाद में बदलने के लिए वेस्ट डीकंपोजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह के मुताबिक,

''जिले में तकरीबन 8526 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है. धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में पराली और भूसा निकलता है. पहले खेत से इसे हटाने के लिए कई बार किसान जला देते थे, लेकिन अब किसानों में पराली को उपयोगी बनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है. यही वजह है कि 2025 से अब तक जिले में पराली जलाने की एक भी घटना सामने नहीं आई है.''

बता दें कि अब यदि कहीं पर खेतों में आग लगने की घटना होती है, तो सैटेलाइट उसे तुरंत कैप्चर करती है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सैटेलाइट इमेज को संबंधित जिले को भेजा जाता है, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. सैटेलाइट इमेज में लोंगिट्यूड और लट्टीट्यूड का डाटा भी मौजूद होता है. इसी डाटा के आधार पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचती है और जांच करती है. इसी प्रक्रिया के तहत पराली जलाने पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाती है.

महिला किसान मंजू कश्यप बताती हैं,

''पराली का प्रबंध करना बेहद आवश्यक है. पराली को खेत में जलाने से खेत की उर्वरक क्षमता पर इसका असर पड़ता है. क्योंकि पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं. पराली प्रबंधन करने के लिए अब हम इसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए करते हैं. डेढ़ से दो महीने में परली से खाद तैयार होता है. पराली से तैयार हुआ खाद फसल के लिए काफी लाभदायक है.''

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Last Updated : September 20, 2026 at 5:46 PM IST

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