सिरसा में पराली प्रबंधन में लापरवाही, दो अफसरों पर गिरी गाज, तत्काल सस्पेंड
सिरसा में पराली प्रबंधन में लापरवाही मामले में दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
Published : November 14, 2025 at 2:15 PM IST
सिरसा: जिले में पराली जलाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. हाल ही में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम सचिव प्रदीप कुमार और पटवारी हिमांशु को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने दोनों अधिकारियों के सस्पेंशन के आदेश जारी किए.
15 किसानों पर केस दर्ज:दरअसल, जिले में पराली जलाने के मामलों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब तक 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 7 सूचनाएं हरसैक से मिली थीं, जबकि 8 सूचनाएं विभाग को अपने स्तर पर ड्यूटी के दौरान मिली हैं. पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने रेवेन्यू विभाग, पंचायत सचिवालय, वीएलडीए और कॉपरेट विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर नियुक्त किया है. आगजनी की सूचना मिलते ही उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचना और गांववार पराली की गांठों का विवरण तैयार करना होता है. प्रत्येक 50 किसानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जबकि फील्ड में चेकिंग के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस भी शामिल है.
पराली की बढ़ी डिमांड: इस बारे में उप निदेशक डॉ. सुखबीर कंबोज ने बताया कि, "इस बार पराली की काफी डिमांड है. कई नई फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं और अगले साल तक इसकी खपत और बढ़ जाएगी. इससे किसानों को पराली प्रबंधन में आसानी होगी और जिले में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी. पराली जलाने वाले 15 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उन्हें जुर्माना भी लगाया गया."
डीसी ने तुरंत लिया एक्शन: वहीं, डीसी शांतनु शर्मा ने अधिकारियों की लापरवाही पर तुंरत संज्ञान लिया और दोनों अफसरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया. संबंधित विभाग अब आगे की कार्रवाई करेगा. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सिरसा जिला प्रशासन पराली जलाने को गंभीरता से ले रहा है. अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य न केवल प्रदूषण कम करना बल्कि किसानों और अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ पराली प्रबंधन में जोड़ना है.
