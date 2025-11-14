ETV Bharat / state

सिरसा में पराली प्रबंधन में लापरवाही, दो अफसरों पर गिरी गाज, तत्काल सस्पेंड

सिरसा: जिले में पराली जलाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. हाल ही में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम सचिव प्रदीप कुमार और पटवारी हिमांशु को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने दोनों अधिकारियों के सस्पेंशन के आदेश जारी किए. 15 किसानों पर केस दर्ज:दरअसल, जिले में पराली जलाने के मामलों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब तक 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 7 सूचनाएं हरसैक से मिली थीं, जबकि 8 सूचनाएं विभाग को अपने स्तर पर ड्यूटी के दौरान मिली हैं. पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने रेवेन्यू विभाग, पंचायत सचिवालय, वीएलडीए और कॉपरेट विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर नियुक्त किया है. आगजनी की सूचना मिलते ही उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचना और गांववार पराली की गांठों का विवरण तैयार करना होता है. प्रत्येक 50 किसानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जबकि फील्ड में चेकिंग के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस भी शामिल है. दो अफसरों पर गिरी गाज (Etv Bharat)