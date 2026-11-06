ETV Bharat / state

सिरसा में पराली जलाने पर कृषि विभाग सख्त, 9 किसानों पर जुर्माना, एक के खिलाफ FIR दर्ज

सिरसा में पराली जलाने पर कृषि विभाग सख्त ( ETV Bharat )

सिरसा: धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही सिरसा जिले में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामलों को लेकर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभाग की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अब तक जिले में पराली जलाने के 9 मामले सामने आए हैं. इन सभी मामलों में संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक किसान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है.

9 मामलों में कार्रवाई, FIR की प्रक्रिया जारी: कृषि विभाग ने पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. अब तक 9 किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं, एक किसान के खिलाफ पराली जलाने के मामले में केस दर्ज करवाया गया है. विभाग की ओर से अन्य मामलों में भी FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया जारी है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभागीय कार्रवाई के बाद किसानों में भी हलचल देखने को मिल रही है.

9 किसानों पर जुर्माना, एक के खिलाफ FIR दर्ज (ETV Bharat) 1.59 लाख हेक्टेयर में हुई धान की बिजाई: इस पूरे मामले में कृषि विभाग के अधिकारी डॉ. जोगिंद्र सिंह ने कहा कि, "इस बार सिरसा जिले में करीब 1 लाख 59 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बिजाई की गई है. इसमें से अब तक लगभग 50 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है. कटाई का काम आगे बढ़ने के साथ ही खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन की चुनौती भी बढ़ रही है. विभाग की टीमें लगातार खेतों पर नजर रख रही हैं, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके." 300 बेलर से किया जा रहा पराली प्रबंधन: डॉ. जोगिंद्र सिंह ने आगे कहा कि, "कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. जिले में करीब 300 बेलर मशीनों का इस्तेमाल धान की पराली के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है. इन मशीनों की मदद से पराली की गांठें बनाकर उसे खेतों से हटाने और अन्य उपयोग में लाने में मदद मिलती है. इसके अलावा सरकार की ओर से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दी जा रही है."