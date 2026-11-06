सिरसा में पराली जलाने पर कृषि विभाग सख्त, 9 किसानों पर जुर्माना, एक के खिलाफ FIR दर्ज
Sirsa Stubble Burning: सिरसा में पराली जलाने के 9 मामले सामने आए. विभाग ने किसानों पर जुर्माना लगाया और एक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई.
Published : November 6, 2026 at 11:20 AM IST
सिरसा: धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही सिरसा जिले में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामलों को लेकर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभाग की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अब तक जिले में पराली जलाने के 9 मामले सामने आए हैं. इन सभी मामलों में संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक किसान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है.
9 मामलों में कार्रवाई, FIR की प्रक्रिया जारी: कृषि विभाग ने पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. अब तक 9 किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं, एक किसान के खिलाफ पराली जलाने के मामले में केस दर्ज करवाया गया है. विभाग की ओर से अन्य मामलों में भी FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया जारी है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभागीय कार्रवाई के बाद किसानों में भी हलचल देखने को मिल रही है.
1.59 लाख हेक्टेयर में हुई धान की बिजाई: इस पूरे मामले में कृषि विभाग के अधिकारी डॉ. जोगिंद्र सिंह ने कहा कि, "इस बार सिरसा जिले में करीब 1 लाख 59 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बिजाई की गई है. इसमें से अब तक लगभग 50 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है. कटाई का काम आगे बढ़ने के साथ ही खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन की चुनौती भी बढ़ रही है. विभाग की टीमें लगातार खेतों पर नजर रख रही हैं, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके."
300 बेलर से किया जा रहा पराली प्रबंधन: डॉ. जोगिंद्र सिंह ने आगे कहा कि, "कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. जिले में करीब 300 बेलर मशीनों का इस्तेमाल धान की पराली के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है. इन मशीनों की मदद से पराली की गांठें बनाकर उसे खेतों से हटाने और अन्य उपयोग में लाने में मदद मिलती है. इसके अलावा सरकार की ओर से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दी जा रही है."
पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान: धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले फसल अवशेष किसानों के सामने बड़ी चुनौती होते हैं. अगली फसल की बिजाई के लिए खेत जल्दी तैयार करने के उद्देश्य से कुछ किसान पराली में आग लगा देते हैं. हालांकि, इससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है. इसके साथ ही आग लगाने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता पर असर पड़ता है.
किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील: डॉ. जोगिंद्र सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि, "किसान पराली को आग लगाने की बजाय उसका उचित प्रबंधन करें. इसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों और उपलब्ध तकनीकों का इस्तेमाल करें. सरकार की ओर से पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है. किसान इसका लाभ उठाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं."
जागरूकता के साथ कार्रवाई भी जारी: कृषि विभाग की ओर से गांवों में किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है. किसानों को पराली को खेत में मिलाने और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से उसका निपटान करने की सलाह दी जा रही है. विभाग का कहना है कि पराली जलाने से बचने के लिए संसाधन और तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. अब देखना होगा कि कृषि विभाग की सख्ती, जुर्माने और जागरूकता अभियान से सिरसा जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर कितनी रोक लग पाती है.
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