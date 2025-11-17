पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई, जींद में 10 पुलिसकर्मी लापरवाही के आरोप में निलंबित
जींद में पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर SP ने लापरवाही के आरोप में विभिन्न थानों के 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया.
Published : November 17, 2025 at 9:30 AM IST
जींद: जिले में धान के अवशेष जलाने की बढ़ती घटनाओं पर जींद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने उन क्षेत्रों के बीट कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जहां पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में कुल 10 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें पांच एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं.
10 पुलिसकर्मी निलंबित: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि, "जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनमें जयवीर, इकबाल, वीरेंद्र, ऋषिपाल, राजेश सहित कुल दस पुलिसकर्मी शामिल हैं. ये सभी अलेवा, उचाना, गढ़ी, नरवाना सदर और सफीदों सदर थाना क्षेत्रों में बीट ड्यूटी पर तैनात थे. किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है. बीट पुलिसकर्मियों को गांवों में घोषणाओं (मुनादी) के जरिए लोगों को समझाने और रोकथाम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की."
SP ने दी चेतावनी: आगे एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि, "पराली जलाना किसानों के लिए ही नुकसानदायक है. इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता कम होती है और किसानों को जुर्माना भी भरना पड़ता है. साथ ही यह पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाकर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
