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छठ पर घर लौटने की जद्दोजहद, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं

ट्रेनों के अंदर सीट मिलना तो दूर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है. यात्री खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं. तस्वीरों में भीड़ की भयावह स्थिति साफ देखी जा सकती है. हालात ऐसे हैं कि लोग गेट पर लटककर, टॉयलेट के आसपास और ट्रेनों के फर्श पर बैठकर सफर कर रहे हैं. इस भीड़ के आगे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी बेबस हैं. त्योहार की खुशियों के बीच यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.



वहीं, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. छठ महापर्व के दौरान स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी की तैनाती की है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्टेशनों की हर गतिविधियों पर नजर रख रही है. भीड़ प्रबंधन के लिए डिवीजन और जोन स्तर पर वार रूम भी बनाए गए हैं, जिसके जरिए प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.



किसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की सूचना पर क्यूआरटी टीम तत्काल मौके पर पहुंच रही है और भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने का काम कर रही है. रेलवे का कहना है कि छठ पर्व पर घर आने और वापस लौटने वाले यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है.

