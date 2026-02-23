ETV Bharat / state

सफाई कर्मी के बेटे का संघर्ष : परिवार के हालात बदलने के लिए कोटा कोचिंग की मदद से JEE MAIN में हुआ सफल

कोटा: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस का मक्का कोटा कोचिंग कही जाती है. इन परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए यह सबसे मजबूत भी है. ऐसे सैंकड़ों उदाहरण कोटा कोचिंग के लगातार सामने आते हैं, जिसमें एक नया नाम उत्तर प्रदेश के संविदा सफाई कर्मी के बेटे पोषक कांत राय का जुड़ गया है. परिवार के हालात बदलने के लिए पोषक कांत ने पढ़ाई के लिए कोटा कोचिंग को चुना.

ऐसे में जहां पहले उसके जेईई मेन में 22 परसेंटाइल अंक आए थे, कोटा कोचिंग की मदद से इसमें अच्छा खासा बदलाव किया है. कोटा के मोशन कोचिंग संस्थान में पढ़कर इस परिणाम को 90.14 परसेंटाइल तक लेकर गया है. अप्रैल सेशन में भी अच्छी मेहनत से तैयारी में जुटा हुआ है. उसका लक्ष्य जेईई एडवांस्ड में सफलता है, ताकि किसी आईआईटी में प्रवेश ले सके. वह अपने परिवार का पहला बच्चा होगा, जो किसी आईआईटी में पढ़ने के लिए जाएगा.

पोषक कांत का कहना है कि वह वाल्मिकी समाज से है और अनुसूचित जाति में आता है. उसके पिता कमलेश कुमार नगर पालिका में संविदा सफाई कर्मी हैं. जबकि उसके दादा रणजीत सिंह भी अस्पताल में सफाई के काम से जुड़े थे. मोशन कोचिंग संस्थान के सीईओ नितिन विजय का कहना है कि कोटा इस तरह के बच्चों की मदद पढ़ाई में करता है. ऐसे लाखों बच्चों का भविष्य कोटा ने संवार दिया है.

पढ़ाई नहीं करोगे तो सफाई करनी पड़ेगी : पोषक कांत का कहना है कि बचपन में पिता कहते थे- पढ़ाई नहीं करोगे तो हमारी तरह ही सफाई के काम से जुड़ना होगा. इसीलिए हालात बदलने के लिए मैंने पढ़ाई को हथियार बनाने में जुट गया. परिवार ने भी मदद की है. पोषक कांत का कहना है कि उन्होंने पांचवीं की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंडा गांव में ही की है. पढ़ाई में अच्छा होने के चलते पास के कोंच कस्बे में पिता साइकिल से मुझे छोड़ देते थे. यह 5 किलोमीटर की दूरी पर था. पिता भी इस कस्बे में सफाई के लिए जाते थे. यहां आठवीं तक पढाई की है, फिर मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था. इसलिए मुझे कक्षा 9 में निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया. यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था. बाद में कक्षा 10 में मुझे जालौन शहर में ही पढ़ाई के लिए रख दिया, लेकिन रिजल्ट मेरा 54% ही आया था.