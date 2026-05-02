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बैगा परिवार की सात बेटियों का संघर्ष, मां की मौत के बाद मजदूर पिता अकेला छोड़ने को मजबूर

निजामडीह गांव में अमर सिंह अपनी पत्नी और सात बेटियों के साथ रहता है. अमर सिंह रोजी मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालता है.लेकिन अमर सिंह के जीवन में संघर्ष तब शुरु हुआ जब उसकी पत्नी बीमार रहने लगी.बीमार पत्नी का इलाज कराते हुए अमर सिंह को पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है. इसी बीमारी से लड़ते हुए अमर सिंह की पत्नी तीन महीने पहले चल बसी. इसके बाद घर में रह गईं अमर सिंह और उसकी सात बेटियां.जिनकी उम्र 8 महीने से लेकर 12 साल के बीच है.अब ना तो इस परिवार में बच्चियों का ध्यान रखने वाला कोई है और ना ही वक्त पर खाना बनाने और खिलाने वाला.

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई : जिले के वनांचल के सुदूर गांव निजामडीह से मार्मिक तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर को जो कोई भी देख रहा है उसका दिल पसीज रहा है. यहां रहने वाले एक गरीब बैगा आदिवासी परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है.इस परिवार ने पिछले कई महीनों से संघर्ष और दर्द को झेला.लेकिन जब दर्द का अंत हुआ तो तकलीफों के बादल मंडराने लगे.अब ये परिवार किसी तरह अपना गुजर बसर करके जिंदगी जीने में जुटा है.

परिवार का सहारा बने अमर सिंह मजदूरी करके बेटियों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम पर जाने के दौरान सातों बच्चियां घर में अकेली रह जाती हैं. गांव वालों के मुताबिक मां के जाने के बाद बच्चियों की हालत पहले जैसी नहीं रही, चेहरों की मुस्कान भी कहीं खो गई है.स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि समूह की महिलाएं समय-समय पर पहुंचकर बच्चियों की देखरेख कर रही हैं.

महिला समूह की महिलाओं को परिवार की जानकारी होने पर वो बीच-बीच में आकर बच्चियों की देखरेख करती हैं.लेकिन पिता घर पर नहीं रहते ऐसे में बच्चियों को संभालना काफी मुश्किल है.एक बच्ची महज 8 माह की है,जिसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरुरत है-दसारी मेराज,ग्रामीण



वहीं जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि योजना के तहत समूह की महिलाओं को बच्चों की देखरेख में लगाया गया है.

हमें बैगा परिवार की जानकारी मिली है,जिसमें 8 बच्चियां हैं.बच्चियों की मां की मृत्यु हो गई है.ऐसे में उनकी देखरेख का जिम्मा पिता पर है.पिता भी मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं और घर पर बच्चियां अकेली रहती है.हमने योजना के तहत समूह की महिलाओं को बच्चियों की देखरेख करने के लिए कहा है.जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा- प्रेम कुमार पटेल,सीईओ

अमर सिंह की 7 बेटियों का लालन पोषण जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बन चुकी है. क्योंकि रोजाना कमाई करना अमर सिंह की मजबूरी है.यदि वो काम पर नहीं जाएगा तो शायद घर पर चूल्हा भी ना जले. एक तरफ पेट की आग को मिटाने के लिए मेहनत करनी है तो दूसरी तरफ दिल पर पत्थर रखकर कलेजे के टुकड़ों को अकेला छोड़ना मजबूरी.अब अमर सिंह को प्रशासन से ही आस बंधी है,ताकि उनकी बच्चियों की सही देखरेख और परवरिश में कोई कमी ना रहे.

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