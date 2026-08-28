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दुनिया के घर रोशन करने वाले खुद बदहाल; टूटे-फूटे आशियानों में रहने को मजबूर, सुहाग नगरी का कड़वा सच

फिरोजाबादी कांच श्रमिकों का आशियाने के लिए संघर्ष, नहीं बदली दशकों से तस्वीर

दुनिया के घर रोशन करने वाले, बदहाल आशियानों में रहने को मजबूर
दुनिया के घर रोशन करने वाले, बदहाल आशियानों में रहने को मजबूर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 9:11 PM IST

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फिरोजाबाद: देश की आजादी को 80 साल बीत चुके हैं. इन आठ दशकों में देश ने कई बदलाव देखे. रेडियो,टीवी और चिट्ठियों के दौर से निकलकर हम डिजिटल इंडिया और हाई-स्पीड इंटरनेट के युग में प्रवेश कर गए, तकनीकें बदली, सुविधाएं बदलीं और देश की रूपरेखा भी, लेकिन कुछ नहीं बदली, "तो वह है गरीबी" गरीबी मिटाने के नाम पर न जाने कितने नेताओं ने दिल्ली की सत्ता हासिल की, बड़े-बड़े वादे किए और दावों की झड़ी लगाई. व्यवस्थाओं में कई सुधार भी किए, लेकिन अफसोस कि जमीनी स्तर पर आज भी गरीबी जस की तस बनी हुई है. इरफान के संपादन में अरविंद शर्मा की रिपोर्ट

सुहाग नगरी का सच (VIDEO Credit: ETV Bharat)

इसका जीवंत उदाहरण उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, जहां आज भी लोखों लोग खुले आसमान के नीचे सोकर, तारों को देखते हुए सिर पर छत होने का सपना संजोते हैं और हर सुबह उनके सपने आग की भठ्ठियों में तप कर राख हो जाते हैं. सतरंगी चूड़ियों की तंग-अंधेरी गलियों में हर दिन गरीबी की एक अलग कहानी शुरू होती है.

एक तरफ जहां फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण (FDA) और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाईवे किनारे चमचमाते होर्डिंग्स, चमचमाती 'सुहाग नगरी' का चेहरा दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ कांच की तपती भट्टियों के साए में सिरसा-यमुना नदी के प्रदूषित कछारों में जिंदगी गुजारने वाले हजारों श्रमिक 'आवास प्लस' की लिस्ट में अपना नाम ढूंढते हैं.

सुहाग नगरी का कड़वा सच
सुहाग नगरी का कड़वा सच (Photo Credit: ETV Bharat)

फिरोजाबाद की पहचान देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी चूड़ियों के शहर और कांच की नगरी से मशहूर है. यहां बनने वाली चुड़ियों की खनक सात समंदर पार भी सुहाग को महकाती है. रंग बिरंगी चूड़ियां महिलाओं की कलाई पर सजकर उनके सौंदर्य निखारती है.

यहां के उत्पादों का वीर्षिक टर्नओवर लगभग छह सौ करोड़ रुपये का है. अरबों के टर्नओवर और चुड़ियों की चमक के पीछे आग के भठ्ठियों में तपते गरीब कारीगरों के घर का सपना जमीन पर कितना साकार हो पाया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

भारत सरकार वर्षों से गरिबों को आवास की समस्या दूर करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण चला रही है, लेकिन यह योजनाएं आज तक ऐसे श्रमिकों के लिए छत तक मुहैया नहीं करा सकीं. श्रमिक आज भी तंग गलियों और मलिन बस्तियों में रहकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं.

कांच की नगरी का कड़वा सच
कांच की नगरी का कड़वा सच (Photo Credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने जब जमीनी स्तर पर पीएम आवास योजना की पड़ताल की तो ग्रामीण इलाकों में तमाम ऐसे लोग मिले जो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास कर रहे हैं. उनके पास अपनी छत तक नहीं है. इस दौरान हमारी मुलाकात प्रीतमगढ़ की ठार निवासी कुंवरपाल से हुई. कुंवरपाल ने बताया कि उनका एक बेटा दिव्यांग है, पीएम आवास योजना ग्रामीण से उन्हें एक लाख 10 हजार की धनराशि मिली, लेकिन 15 हजार रुपये दलाल ने ले लिए. बताया कि इतनी कम राशि मे भला मकान कैसे बन सकता है.

कांच श्रमिकों का आशियाने के लिए संघर्ष
कांच श्रमिकों का आशियाने के लिए संघर्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

दूसरी मुलाकात टूंडला तहसील के गांव हजरतपुर में झोपड़ीनुमा मकान में रह रहीं पुष्पा नामक महिला से हुई. पुष्पा ने बताया कि उनका बेटा भी दिव्यांग है, लेकिन आवेदन करने के बाद भी उन्हें मकान नहीं मिला है. टीम ने शहर की मलिन बस्तियों का भी दौरा किया. जहां रहने के लिए गरीब मजदूरों को आवास तो मिले हैं, लेकिन यह मकान ऐसी लोकेशन पर बने है, जहां मजदूर रहने को तैयार नहीं है.

मकानों में मजदूर रहने को तैयार नहीं
मकानों में मजदूर रहने को तैयार नहीं (Photo Credit: ETV Bharat)

रामगढ़ इलाके की नई आबादी में हमें एक मकान ऐसा भी मिला, जहां पहुंचने तक का रास्ता नहीं था और मकान के चारों तरफ दलदल था. अव्यवस्था इस कदर थी कि मकान मालिक खुद मकान छोड़कर चले गए है. यहां कुछ मकान ऐसे भी मिले, जो अधबने थे. लाभार्थियों ने बताया कि मकान को ढाई लाख रुपये में बनवाना सम्भव नहीं है.

इसके बाद टीम कर्बला नई आबादी मलिन बस्ती पहुंची, जहां चूड़ियों की जुड़ाई और झलाई का काम घर-घर मे होता है. यहां रहने वाली चमन बेगम को पीएम आवास योजना से मकान तो मिला है, लेकिन वह इतना छोटा है कि घर के सभी सदस्य उसमें सही ढंग से रह नहीं पाते. मकानों में वेंटिलेशन की व्यवस्था नही है. अत्यधिक कंजस्टेड होने की वजह से घर में केरोसिन ऑयल से उठने वाले धुंए के कारण श्रमिक टीबी जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं.

सुहाग नगरी की तंग गलियों की कहानी
सुहाग नगरी की तंग गलियों की कहानी (Photo Credit: ETV Bharat)

टीम ने पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत बने आवासों की हालत देखी तो सामने आया कि यह बनकर तैयार हैं और इनका आवंटन भी हो चुका है, लेकिन इनमें लाभार्थी रहने को तैयार नहीं हैं. दरअसल, इन आवासों का निर्माण टूंडला तहसील क्षेत्र में गांव उसायनी के पास 658 करोड़ की लागत से हुआ है और इनकी संख्या 568 है. 22 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन आवासों का लोकार्पण किया जा चुका है. अपने हाथों से चाबियां भी लाभार्थियों को दे चुके हैं.

लेकिन इन 568 मकानों में केवल एक ही आवंटी रहते हैं, जिनका नाम अशोक कुमार है. अशोक कुमार ने बताया कि इन आवासों में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अन्य लाभार्थी आने को तैयार नहीं हैं. पानी की पाइपलाइन महीनों से फटी पड़ी है, जिसकी वजह से दूसरी जगह से पानी लाना पड़ता है. वहीं सीवर लाइन आदि का काम भी अभी पूरा नहीं है. पार्को में पानी भरा है. शहर से काफी दूर होने के कारण यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है.

अव्यवस्था से मकान मालिक मकान छोड़कर चले गए हैं
अव्यवस्था से मकान मालिक मकान छोड़कर चले गए हैं (Photo Credit: ETV Bharat)
हमारी पड़ताल में एक और तथ्य सामने आया कि पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकान के लिए बनीं धनराशि से मकान का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है. इसकी वजह है कि बिल्डिंग मेटेरियल के दाम आसमान छू रहे है. बिल्डिंग मेटेरियल विक्रेता हरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन दिनों 100 फ़ीट बालू की कीमत सात हजार रुपये के आसपास है, जबकि ईंट की कीमत आठ हजार रुपये प्रति हजार है. सीमेंट की बोरी भी साढ़े तीन सौ रुपये में मिलती है. बजरी की 100 फ़ीट की कीमत 68 सौ रुपये है. सरिया की कीमत भी लगभग सात हजार रुपये प्रति कुंतल है.
महंगे दर में कैसे बने घर
महंगे दर में कैसे बने घर (Photo Credit: ETV Bharat)

जानकार मानते हैं कि जब योजना शुरू हुई थी, तब भी शहरी आवास के लिए ढाई लाख रुपये और ग्रामीण आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपये मिलते थे, जो आज भी मिल रहे हैं. बढ़ी हुई मंहगाई में इतनी कम धनराशि में मकान बनवाना संभव नहीं है. सरकार को मकान के लिए राशि को बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये की जानी चाहिए.

देश में कई बदलाव हुए- नही बदली तो गरीबी
देश में कई बदलाव हुए- नही बदली तो गरीबी (Photo Credit: ETV Bharat)


साल 2025-2026 में ग्रामीणों को मिले योजना के लाभ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025-26 में जनपद को 1260 आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 1253 आवास निर्मित हो चुके हैं. ब्लॉक वार आंकड़ों की बात करें तो अरांव ब्लाक में 137, एका में 158, जसराना में 116, शिकोहाबाद में 167, टूंडला को 108 आवासों का लक्ष्य मिला था, जो पूरा हो चुका है. नारखी में 232 में से 230, मदनपुर में 149 में से 147, खैरगढ़ में 31 में से 30, फिरोजाबाद में 162 में से 160 आवास पूर्ण हो चुके है. साल 2026-2027 के लिए शासन से 1427 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला है. 496 आवास अनुसूचित जाति और 931 आवास सामान्य परिवारों के लिए है.

पीएम आवास योजना शहरी ब्लॉक वार आंकड़े
पीएम आवास योजना शहरी ब्लॉक वार आंकड़े (Photo Credit: ETV Bharat)
टीम ने श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की पड़ताल के बाद इस संबंध में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से डिटेल में बातचीत की. उन्होंने बताया कि बेघरों को मकान मुहैया कराने के मकसद से सरकार की कई योजनाएं संचालित है, जिनमें पीएम आवास योजना शहरी, ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल है. उन्होंने बताया कि श्रमिक हो या कोई अन्य, इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकता है.
कांच श्रमिकों का आशियाने के लिए संघर्ष
कांच श्रमिकों का आशियाने के लिए संघर्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस योजना में पात्रता की जो शर्तें हैं उनको ध्यान में रखकर लाभार्थी खुद अपना सर्वे कर योजना के लिए आवेदन कर सकता है. इस योजनाओं के लिए लगभग 35 हजार लोगों की तरफ से आवेदन आए हैं, जिन पर कार्यवाही चल रही है और पात्रता के आधार पर आवास दिए जा रहे है.

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