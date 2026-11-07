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DU में चौथे साल की पढ़ाई का बदलेगा स्वरूप, रिसर्च के लिए अब 10 क्रेडिट और 400 अंक

सबसे अधिक 170 अंक रिसर्च डिजाइन के लिए रखे गए हैं. इसमें शोध के उद्देश्य, सवाल, परिकल्पना और कार्यप्रणाली को परखा जाएगा. वहीं, सेमेस्टर के अंत में 100 अंकों का मूल्यांकन होगा. इसमें शोध डिजाइन और शुरुआती निष्कर्षों की प्रस्तुति के लिए 50 अंक तथा वाइवा के लिए 50 अंक हैं. इस तरह छात्र की पूरी शोध प्रक्रिया को 400 अंकों के आधार पर परखा जाएगा.



साहित्य समीक्षा में कम से कम 50 स्रोतों का उपयोग जरूरी:

नई गाइडलाइंस में साहित्य समीक्षा को भी स्थान दिया गया है. छात्रों को अपने शोध विषय से संबंधित कम से कम 50 स्रोतों और संदर्भों को शामिल करना होगा. इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के स्रोतों का उपयोग करना जरूरी होगा. छात्रों को केवल इंटरनेट से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करने की छूट नहीं होगी. उन्हें अपने विषय पर पहले हुए शोध, मौजूद दस्तावेजों और संबंधित अकादमिक सामग्री का अध्ययन करना होगा. विश्वविद्यालय ने शोध के लिए एम्पिरिकल, साइंटिफिक, डॉक्ट्रिनल, लैंग्वेज एवं ट्रांसलेशन और सिस्टमैटिक रिव्यू जैसे अलग-अलग रास्ते भी निर्धारित किए हैं.



अनुवाद में 100 पेज का मूल काम करना होगा:

रिसर्च में रुचि नहीं रखने वाले छात्र अनुवाद परियोजना का विकल्प चुन सकेंगे. इसके तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषाओं के बीच अनुवाद का काम किया जा सकेगा. इस परियोजना के लिए 120 से 130 पेज की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें 100 पेज का मूल अनुवाद शामिल किया गया है. मूल्यांकन में 50 फीसदी अनुवाद कार्य पूरा करके जमा करने के लिए 180 अंक निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा अनुवाद सामग्री के चयन पर 25 अंक, चयन के पीछे तर्क और उद्देश्य बताने पर 40 अंक तथा अनुवाद के दौरान सामने आई समस्याओं और उनके समाधान पर 65 अंक मिलेंगे. अंतिम मूल्यांकन में छात्रों को ऑन-द-स्पॉट अनुवाद अभ्यास और वाइवा से गुजरना होगा. दोनों के लिए 45-45 अंक निर्धारित किए गए हैं.



नौकरी के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच को भी मिलेगा मौका:

डीयू ने चौथे वर्ष के छात्रों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक का विकल्प भी रखा है. इसके तहत छात्र किसी बिजनेस आइडिया पर काम कर सकेंगे और उसे स्टार्टअप या व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. एक परियोजना पर अधिकतम तीन छात्र मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन प्रत्येक छात्र का अलग-अलग होगा. इस ट्रैक में आइडिया जनरेशन और वैलिडेशन के लिए 30 अंक, मार्केट रिसर्च और कस्टमर डिस्कवरी के लिए 50 अंक तथा बिजनेस आइडिया को अंतिम रूप देने के लिए 110 अंक रखे गए हैं. वहीं, प्रोटोटाइप या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 70 अंक हैं. इसके अलावा वित्तीय और कानूनी योजना के लिए 40 अंक, पिच प्रेजेंटेशन के लिए 30 अंक और अंतिम प्रस्तुति व वाइवा के लिए 70 अंक मिलेंगे.



AI से तैयार प्रोजेक्ट पर नजर, 30 मिनट का वीडियो भी देना होगा:

रिसर्च और प्रोजेक्ट की मौलिकता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्लेगरिज्म को लेकर सख्त प्रावधान किए हैं. सभी प्रोजेक्ट की साहित्यिक चोरी के लिहाज से जांच की जाएगी. निर्धारित सीमा से अधिक AI के उपयोग पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी. इसके अलावा सातवें और आठवें सेमेस्टर के प्रत्येक छात्र को अपने रिसर्च या प्रोजेक्ट की प्रगति का 30 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन जमा करना होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ने वास्तव में अपने प्रोजेक्ट पर काम किया है और उसे विषय की समझ है.



कॉलेजों के 10 फीसदी प्रोजेक्ट की होगी औचक जांच:

मूल्यांकन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय मॉनिटरिंग कमेटी कॉलेजों में कराए जा रहे कम से कम 10 फीसदी प्रोजेक्ट की रैंडम समीक्षा करेगी. इससे कॉलेज स्तर पर मूल्यांकन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन की जांच की जा सकेगी. नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनके क्रियान्वयन या व्याख्या को लेकर किसी तरह की कठिनाई आने पर कुलपति का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा.



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