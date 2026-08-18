हाथरस में कोर्ट में पेशी से रोकने के लिए दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई
पुलिस ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:53 AM IST
हाथरस: सिकंद्राराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव बाजिदपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक को कोर्ट में पेशी से रोकने के लिए लाठी, डंडे और घूंसों से जमकर मारपीट की. पीड़ित के पिता की तहररी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. दरअसल सिकंद्राराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला भानचंद के मुनेश चंद्र पर मुकदमा चल रहा है. मामले में अगली तारीख 28 अगस्त की है, जिसमें मनीष चंद्र के बेटे शिव कुमार की पेशी होनी है.
सोमवार को मुनेश चंद्र का बेटा शिव कुमार किसी काम से पड़ोस के गांव का बाजिदपुर गया था. वहीं पहले से ही घात लगाए कुछ लोगों ने शिवकुमार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद अपने गांव खिरजपुर ले गए. वहां भी उसको मारा पीटा. जब शिव कुमार की पिटाई हो रही थी, तभी किसी से वीडियो बना ली. यह वीडियो पीड़ित के पिता ने यह वीडियो पुलिस अधिकारियों को भेजी है.
शिव कुमार के पिता मुनेश चंद्र ने बताया कि उनका बेटा गांव बाजिदपुर गया था. वहां कुछ लोगों ने लाठी, डंडे, घूंसे से खूब मारा और अपने गांव खिरजपुर ले गए. हमलावरों पर मुकदमा चल रहा था. 28 तारीख को मामले में पेशी है.
उन्होंने हमलावरों के नाम सोनू, महावीर, देवेंद्र, सुनील कुमार अमित कुमार और विवेक बताए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इलाका पुलिस ने संज्ञान लिया. वहीं घायल युवक को उपचार के लिए सिकंदराराऊ सीएससी पहुंचा. जहां डॉक्टरों ने शिवकुमार की हालत को गंभीर बताते हुए तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है.
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