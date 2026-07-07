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अमरोहा में दबंगों ने युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

घटना गजरौला स्थित रमाबाई डिग्री कॉलेज के पास की है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.

बंगों ने युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा
बंगों ने युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:21 PM IST

2 Min Read
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अमरोहा: गजरौला कस्बे में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि घटना गजरौला स्थित रमाबाई डिग्री कॉलेज के पास की है.

आपको बता दें कि वायरल वीडियो में युवक लगातार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर लगातार लाठी-डंडों से हमला करते रहे. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, वीडियो की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है.

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

थाना प्रभारी निरीक्षक गजरौला मनोज कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. मामले की जांच कराई जा रही है. तहरीर प्राप्त होने अथवा जांच में तथ्य सामने आने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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