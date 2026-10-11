हरदोई में दबंगई; शराब पीने से रोका तो फल विक्रेता को ठेले से घसीटकर पीटा
दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:00 PM IST
हरदोई: बानगी शहर कोतवाली क्षेत्र में शराब पीने से मना करने की कीमत एक गरीब फल विक्रेता को अपनी जान की बाजी लगाकर और खून से लथपथ होकर चुकानी पड़ी.
आरोप है कि दबंगों ने पहले उसके ठेले पर तोड़फोड़ और मारपीट की और जब वह न्याय की गुहार लगाने शहर कोतवाली पहुंचा, तो हमलावरों ने उसे कोतवाली के मुख्य गेट पर ही घेरकर बेरहमी से पीट डाला. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं इस पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के बढ़ेयन पुरवा निवासी नन्हे गुप्ता पुत्र सत्यपाल गुप्ता शहर के व्यस्त डीएम चौराहे पर, बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने और एएसपी आवास के निकट फल का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है.
पीड़ित नन्हे का आरोप है कि आजादनगर निवासी राजेश गुप्ता अपने साथियों के साथ अक्सर उसके ठेले पर जूस पीने आता था और वहीं खुलेआम शराब भी गटकता था. करीब 15 दिन पहले जब नन्हे ने शालीनता से उन्हें ठेले के पास शराब पीने से मना किया और कहीं और जाने को कहा, तो आरोपी आग बबूला हो गए और उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी.
मामला तब और गंभीर हो गया जब रविवार को आरोपी एक बार फिर उसके ठेले पर आ धमके. विरोध करने पर उन्होंने नन्हे के साथ मारपीट शुरू कर दी. घटना से घबराए पीड़ित ने फौरन डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और खुद शहर कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी.
आरोप है कि जब वह कोतवाली के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था, तभी बाहर घात लगाए बैठे 15-20 हमलावरों ने उसे बाहर खींच लिया और कोतवाली के मुख्य गेट पर ही लाठी-डंडों व लात-घूंसों से पीटकर लहूलुहान कर दिया. दिनदहाड़े पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सरेआम युवक को पीटते हुए हमलावर मौके से फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. गंभीर रूप से घायल फल विक्रेता को तत्काल इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत को देखते हुए उपचार जारी है. कोतवाली शहर के प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है और मामले में कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
राजेश गुप्ता और उसके साथी मेरे ठेले के पास बैठकर अक्सर शराब पीते थे. जब मैंने इसका विरोध किया, तो उन्होंने मुझे धमकी दी. रविवार को जब मैंने फिर मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की. जब मैं अपनी शिकायत लेकर शहर कोतवाली पहुंचा, तो उन लोगों ने 15-20 साथियों के साथ मिलकर मुझे कोतवाली के मुख्य गेट पर ही घेरकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट दिया.
संजय कुमार त्यागी; फल विक्रेता के साथ मारपीट की घटना की तहरीर मिलते ही तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कोतवाली गेट के बाहर हुई इस घटना के वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: कोतवाली के मुख्य गेट के बाहर सरेआम युवक को पीटे जाने की इस घटना ने पुलिस के इकबाल और कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रशचिह्न लगा दिया है. अब देखना यह होगा कि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इन दबंगों पर कितना सख्त एक्शन लेती है.
यह भी पढ़ें: हरदोई में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
यह भी पढ़ें: हरदोई में पति ने की पत्नी की हत्या, गिरफ्तार; अवैध संबंध की वजह से उठाया खौफनाक कदमहरदोई में पति ने की पत्नी की हत्या, गिरफ्तार; अवैध संबंध की वजह से उठाया खौफनाक कदम