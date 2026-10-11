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हरदोई में दबंगई; शराब पीने से रोका तो फल विक्रेता को ठेले से घसीटकर पीटा

शराब पीने से रोका तो फल विक्रेता को ठेले से घसीटकर पीटा ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: बानगी शहर कोतवाली क्षेत्र में शराब पीने से मना करने की कीमत एक गरीब फल विक्रेता को अपनी जान की बाजी लगाकर और खून से लथपथ होकर चुकानी पड़ी.

आरोप है कि दबंगों ने पहले उसके ठेले पर तोड़फोड़ और मारपीट की और जब वह न्याय की गुहार लगाने शहर कोतवाली पहुंचा, तो हमलावरों ने उसे कोतवाली के मुख्य गेट पर ही घेरकर बेरहमी से पीट डाला. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं इस पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.