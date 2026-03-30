झारखंड में छाए रहेंगे आंशिक बादल, मंगलवार को तेज हवा, वज्रपात और बारिश के आसार
झारखंड में मौसम अलग ही तरह की करवट ले रहा है. यहां बादल छाए रहने के साथ तेज हवा, वज्रपात और बारिश के आसार हैं.
Published : March 30, 2026 at 1:04 PM IST
रांची: झारखंड के आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं. रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक, 30 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा लेकिन 31 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं-कहीं तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. इसका असर पलामू गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के अन्य भागों में दिखेगा.
अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर
मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम में गर्मी का असर साफ दिखा है. राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म महसूस हो रही हैं.
रांची और जमशेदपुर का तापमान बढ़ा
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.1 डिग्री दर्ज किया गया. यहां दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहा, लेकिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा, जिससे हल्की उमस महसूस हुई. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और न्यूनतम 26.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. यहां रात का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा, जो लोगों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है.
डाल्टनगंज सबसे ज्यादा गर्म
सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में दर्ज की गई है. यहां पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वही न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से अधिक है. यह राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. बोकारो में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री और न्यूनतम 25.6 डिग्री दर्ज किया गया. यहां रात का तापमान सामान्य से करीब 9 डिग्री ज्यादा रहा, जो असामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है.
गुमला में सबसे कम तापमान
वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से ऊपर है. झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बारिश के मामले में केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है. अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई है.
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