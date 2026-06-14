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आधे घंटे की बरसात में पानी-पानी हुआ चित्तौड़गढ़, दुर्ग मार्ग पर गिरा पेड़, सड़कों पर बहा नालों का गंदा पानी

सड़क पर भरे पानी से गुजरते वाहन ( ETV Bharat Chittorgarh )