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आधे घंटे की बरसात में पानी-पानी हुआ चित्तौड़गढ़, दुर्ग मार्ग पर गिरा पेड़, सड़कों पर बहा नालों का गंदा पानी

चित्तौड़गढ़ में उमस भरी गर्मी के बीच रविवार दोपहर अचानक तेज आंधी-बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया.

सड़क पर भरे पानी से गुजरते वाहन
सड़क पर भरे पानी से गुजरते वाहन (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 4:49 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में शनिवार से चली आ रही तेज उमस के बाद रविवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर करीब 2.30 बजे काले बादल छाने के साथ तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. मात्र आधे घंटे की बारिश में ही पूरा शहर पानी-पानी हो गया और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामप्रसाद जाट ने बताया कि पिछले दिनों की बारिश के बाद उमस बनी हुई थी. रविवार दोपहर मौसम बदला और शहर व आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई. बारिश रुकने के बाद तापमान गिरा और लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है. दोपहर तीन बजे ही अंधेरा छा गया. सुबह से गर्मी-उमस से परेशान लोग दोपहर 2.30 बजे बाद तेज हवाओं और बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

चित्तौड़गढ़ में उमस भरी गर्मी के बीच बारिश (ETV Bharat Chittorgarh)

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दुर्ग मार्ग पर पेड़ गिरा: तेज आंधी में दुर्ग मार्ग पर एक किराना दुकान के सामने बड़ा पेड़ गिर गया. गनीमत रही कि उस समय कोई वहां नहीं था. शहर के कई इलाकों में पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं. प्रतापनगर चौराहे के पास पीपल का पेड़ और वन विभाग में लगे पेड़ की डालियां भी सड़क पर आ गिरीं.

बरसात के बाद सड़कों पर बहता नालों का पानी
बरसात के बाद अंडरब्रिज में भरा पानी (ETV Bharat Chittorgarh)

नालों की सफाई न होने से गंदा पानी बहा: आधे घंटे की बारिश ने नगर परिषद की नालों की सफाई पर सवाल खड़े कर दिए. नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा. निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हुई. मुख्य बाजार और कॉलोनियों की सड़कें नदी का रूप ले लिया. रेलवे अंडर ब्रिज में ढाई से तीन फीट तक पानी भर गया. इससे वाहनों की आवाजाही रुक गई. कई वाहन पानी देखकर वापस लौट गए.

बरसात के दौरान गिरी पेड़ की डाली
बरसात के दौरान गिरी पेड़ की डाली (ETV Bharat Chittorgarh)

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चित्तौड़गढ़ में हुई तेज बारिश
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