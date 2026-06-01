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भीलवाड़ा-बारां में अचानक मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी और लू से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

तेज बारिश के बाद ठंडा हुआ मौसम ( ETV Bharat Bhilwara )