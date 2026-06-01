भीलवाड़ा-बारां में अचानक मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी और लू से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले
भीलवाड़ा और बारां जिले में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी और बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली.
Published : June 1, 2026 at 5:45 PM IST
भीलवाड़ा/बारां: राजस्थान के दोनों जिलों में सोमवार को दिन भर चली भीषण गर्मी और उमस के बाद अचानक मौसम ने मेहरबानी दिखाई. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित पूरे ग्रामीण अंचल में शाम ढलते-ढलते तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई. वहीं, बारां जिले में सुबह से ही तेज आंधी-तूफान, बादलों की जोरदार गर्जना और बारिश का दौर शुरू हो गया. दोनों जिलों में इस अचानक मौसम परिवर्तन ने लोगों को नौतपा की प्रचंड गर्मी से बड़ी राहत दी.
भीलवाड़ा में जमकर बरसे बदरा: पिछले एक सप्ताह से भीलवाड़ा में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच रहा था. गर्मी के कारण सड़कें सुनसान नजर आ रही थीं, लेकिन पिछले दो दिनों से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुक-रुक कर बारिश हो रही थी. सोमवार शाम 5 बजे अचानक तेज हवाएं चलीं और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हुई. बारिश के कारण शहर की गलियां और सड़कें पानी से भर गईं तथा वातावरण पूरी तरह ठंडा और खुशनुमा हो गया. लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते दिखे.
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बारां में भी तेज बारिश: इसी तरह बारां जिले में सुबह होते ही आसमान में घने बादल छा गए. तेज हवाओं और आंधी के साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई. सड़कों पर पानी बहने लगा और खेत-खलिहानों में नमी बढ़ गई. लू और गर्मी से बेहाल आमजन ने राहत की सांस ली. पार्कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सुबह से ही लोग ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने पहुंच गए. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के प्रभाव से यह बदलाव आया है. आगामी कुछ दिनों में भी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं-कहीं बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हुआ है. खेतों में अच्छी नमी पड़ने से किसान अब खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं. वे खेतों की जुताई और समतल करने का काम शुरू कर देंगे. मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, ज्वार और बाजरे जैसी फसलों की बुवाई के लिए मिट्टी अब पूरी तरह तैयार हो जाएगी. किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है.
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