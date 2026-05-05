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सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पानी की टंकी क्षतिग्रस्त; तेज आंधी ने जल जीवन मिशन का काम रोका

सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पानी की टंकी क्षतिग्रस्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )