ETV Bharat / state

सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पानी की टंकी क्षतिग्रस्त; तेज आंधी ने जल जीवन मिशन का काम रोका

जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता संजय जायसवाल ने बताया कि जल्द मानक के अनुसार निर्माण पूरा किया जाएगा.

सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पानी की टंकी क्षतिग्रस्त.
सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पानी की टंकी क्षतिग्रस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिद्धार्थनगर: जिले के खुनियांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमवापुर उर्फ विशुनपुर में जलजीवन मिशन योजना के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी सोमवार को तेज आंधी में लटक गई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता संजय जायसवाल ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण करने वाली कंपनियों से बात करके सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत रमवापुर विशुनपुर मे बनाई जा रही पानी की टंकी तेज आंधी में टिल्ट हो गई है. इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है. यह टंकी 32.41 लाख की लागत से बन रही है. इसकी स्टोरेज क्षमता 1.5 लाख लीटर बताई जा रही है. यह टंकी अभी निर्माणाधीन थी.

जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता संजय जायसवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सुबह मौसम विभाग ने तेज आंधी और वर्षा होने की चेतावनी दी थी. दोपहर में लगभग 12 बजे अचानक आंधी आई और इस दौरान टंकी के ऊपरी भाग मे जिंक एलम मटेरियल मे बोल्टिंग की जा रही थी. इसी बीच आंधी आ गई.

वहां काम कर रहे सभी मजदूर नीचे उतर आए. जब आंधी की वजह से हवा का दबाव अधिक बढ़ा तो बोल्टिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से जिंक एलम मटेरियल ऊपरी भाग से टूटकर नीचे लटकने लगा. हालांकि पहले ही सभी मजदूरों के उतर आने से कोई जनहानि नहीं हुई.

घटना की सूचना मिलते ही जल जीवन मिशन के अधिशाषी अभियंता संजय कुमार जायसवाल, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे. निरीक्षण करके जरूरी निर्देश दिए.

साथ ही मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम की जानकारी प्रसारित होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर टंकी निर्माण का कार्य रोकने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि जल्द मानक के अनुसार निर्माण पूरा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था खत्म, सभी मीटर हुए पोस्टपेड, अब पहले की तरह आएगा बिल

TAGGED:

SIDDHARTHNAGAR JAL JEEVAN MISSION
WATER TANK DAMAGED SIDDHARTHNAGAR
सिद्धार्थनगर तेज आंधी
SIDDHARTHNAGAR WEATHER REPORT
SIDDHARTHNAGAR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.