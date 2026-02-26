ETV Bharat / state

आईटीबी बर्लिन-2026 में दिखेगी उत्तर प्रदेश पर्यटन की सशक्त मौजूदगी, विरासत का होगा बेहतरीन प्रदर्शन

लखनऊ : विश्व पर्यटन उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईटीबी बर्लिन में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पर्यटन संभावनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है. आगामी तीन से पांच मार्च तक आयोजित 'इंटरनेशनल टूरिज्म-बोर्से बर्लिन' में पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के समक्ष उत्तर प्रदेश अपने विविध पर्यटन स्थलों, टूरिज्म सर्किट्स, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म की झलक पेश करेगा.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, 'आईटीबी बर्लिन-2026' का आयोजन बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी, मेसे डैम 22 में किया जाएगा. वर्ष 1966 से आईटीबी बर्लिन वैश्विक यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित है. इस वर्ष यह अपने 60 वर्षों की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाने जा रहा है. उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने विजन के साथ दुनिया से संवाद करेगा.

संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन में यूपी टूरिज्म भव्य पवेलियन के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा. पवेलियन में साइनेज और डिस्प्ले अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में होंगे. इसके अलावा वीवीआईपी लाउंज, रचनात्मक सेटअप, हस्तशिल्प, कलाकृतियां और ओडीओपी (एक जनपद, एक उत्पाद) को प्रदर्शित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे प्रदेश की पर्यटन क्षमता को वैश्विक मानचित्र पर नई मजबूती मिलेगी.