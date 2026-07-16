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आगरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, लोगों ने किया जमकर विरोध

अति​क्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक युवक बुलडोजर पर लटक गया, मौके पर अधिकारियों ने युवक को हटाया और आगे की कार्यवाई शुरू की.

आगरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
आगरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:32 PM IST

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आगरा: जनपद में नगर निगम की टीम ने गुरुवार को राजामंडी रेलवे स्टेशन और यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अति​क्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान एक युवक बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, जब बुलडोजर नही रुका तो वह लटक गया, मौके पर मौजूद नगर निगम प्रशासन ने युवक को हटाया और आगे की कार्यवाई शुरू की.


नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य के अनुसार, राजामंडी रेलवे स्टेशन और यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर अतिक्रमण की शिकायत लंबे समय से नगर निगम को मिल रही थी. अतिक्रमण की वजह से जाम लगने लगा था. जनता परेशान हो रही थी. जिसको देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है.

गुरुवार को नगर निगम की टीम यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर पहुंची. जहां पर सड़क किनारे लोहे की जाली लगाई गई थी. टिन शेड हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर सन्नी पुत्र सत्यप्रकाश आ गया. सन्नी ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और अचानक बुलडोजर पर चढ़ गया.

आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर निर्माण को गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है. पहले निष्पक्ष जांच कराएं. इसके बाद अतिक्रमण हटाएं. जिसके बाद मौके पर महिलाएं भी जमा हो गईं. नगर निगम अधिकारियों ने विरोध करने वालों को समझा कर अतिक्रमण को हटाया.

नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि शहर में सड़क और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है. नगर निगम की टीमें शहर में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है. यदि किसी व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोई आपत्ति है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखे. लेकिन, शहर में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. शहर अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में अभियान जारी रहेगा.

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