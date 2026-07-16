ETV Bharat / state

आगरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, लोगों ने किया जमकर विरोध

आगरा: जनपद में नगर निगम की टीम ने गुरुवार को राजामंडी रेलवे स्टेशन और यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अति​क्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान एक युवक बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, जब बुलडोजर नही रुका तो वह लटक गया, मौके पर मौजूद नगर निगम प्रशासन ने युवक को हटाया और आगे की कार्यवाई शुरू की.



नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य के अनुसार, राजामंडी रेलवे स्टेशन और यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर अतिक्रमण की शिकायत लंबे समय से नगर निगम को मिल रही थी. अतिक्रमण की वजह से जाम लगने लगा था. जनता परेशान हो रही थी. जिसको देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है.

गुरुवार को नगर निगम की टीम यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर पहुंची. जहां पर सड़क किनारे लोहे की जाली लगाई गई थी. टिन शेड हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर सन्नी पुत्र सत्यप्रकाश आ गया. सन्नी ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और अचानक बुलडोजर पर चढ़ गया.