पेट्रोल पंप से आ रही तेज गंध से मचा हड़कंप, आसपास के मकान-दुकान करवाए खाली

अजमेर: शहर के बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर तेज गंध आने पर अनहोनी की आशंका से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना अलवर गेट थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. पुलिस और दमकल कर्मियों ने ऐतिहातन तौर पर पेट्रोल पंप के सामने वाली सड़क के दोनों और का ट्रैफिक रुकवा दिया. वहीं पेट्रोल पंप से सटे एक दर्जन दुकान और मकान भी खाली करवाये गए हैं. फिलहाल गैस रिसाव की जगह और कारण का पता नहीं चला है. पेट्रोल पंप के आसपास के क्षेत्र से पावर कट किया गया, ताकि आग लगने की आशंका न रहे. जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के प्रबंधक को बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर तेज गंध आने की जानकारी दी गई. डिपो की टीम घटनास्थल पर लीकेज को चेक करेगी. एतिहात के तौर पर ट्रैफिक बंद करवाया गया है. वहीं आसपास के मकान और दुकान भी खाली करवाए गए. उन्होंने बताया कि गैस की तेज गंध आने की सूचना उन्हें मिली थी. मौके पर पंहुचे तो गंध आ रही थी. पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं. प्राथमिक तौर पर पेट्रोल पंप के एक हिस्से से गंध आ रही है. हालांकि लीकेज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. पढ़ें: सीएनजी पाइप लाइन लीकेज, मचा हड़कंप, कोटपूतली के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र की घटना