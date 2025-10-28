पेट्रोल पंप से आ रही तेज गंध से मचा हड़कंप, आसपास के मकान-दुकान करवाए खाली
पेट्रोल पंप से आ रही तेज गंध के चलते प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र की बिजली काट दी, ताकि हादसे की गुंजाइश ना रहे.
Published : October 28, 2025 at 7:22 PM IST
अजमेर: शहर के बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर तेज गंध आने पर अनहोनी की आशंका से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना अलवर गेट थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. पुलिस और दमकल कर्मियों ने ऐतिहातन तौर पर पेट्रोल पंप के सामने वाली सड़क के दोनों और का ट्रैफिक रुकवा दिया. वहीं पेट्रोल पंप से सटे एक दर्जन दुकान और मकान भी खाली करवाये गए हैं. फिलहाल गैस रिसाव की जगह और कारण का पता नहीं चला है. पेट्रोल पंप के आसपास के क्षेत्र से पावर कट किया गया, ताकि आग लगने की आशंका न रहे.
जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के प्रबंधक को बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर तेज गंध आने की जानकारी दी गई. डिपो की टीम घटनास्थल पर लीकेज को चेक करेगी. एतिहात के तौर पर ट्रैफिक बंद करवाया गया है. वहीं आसपास के मकान और दुकान भी खाली करवाए गए. उन्होंने बताया कि गैस की तेज गंध आने की सूचना उन्हें मिली थी. मौके पर पंहुचे तो गंध आ रही थी. पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं. प्राथमिक तौर पर पेट्रोल पंप के एक हिस्से से गंध आ रही है. हालांकि लीकेज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
उन्होंने बताया कि संभव हुआ, तो पेट्रोल का टैंक भी खाली करवाया जाएगा. वही पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा. दमकल विभाग में अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप के समीप एक दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की तेज गंध आ रही है. पेट्रोल पंप के मालिक को भी सूचित कर दिया गया है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो से तकनीकी टीम आकर ही वास्तविकता के बारे में बता पाएगी. फिलहाल एतिहात के तौर पर सुरक्षा के सभी कदम उठाए गए हैं.
पेट्रोल पम्प से सटी दुकान के बेसमेंट से आ रही है गंध: प्रारंभिक तौर पर हुई पड़ताल में सामने आया है कि पेट्रोल पंप के समीप स्थित एक दुकान के बेसमेंट की दीवार से तेज गंध आ रही है. तत्काल दुकान के भीतर की बिजली काट दी गई. वहीं सभी लोगों को दुकान से बाहर निकाल लिया गया. इसी तरह दुकान के आसपास के मकान और अन्य दुकानों से भी लोगों को बाहर निकाला गया. क्षेत्र की बिजली काट दी गई है ताकि आग लगने की घटना ना हो. मामले में पड़ताल की जा रही है.