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राजस्थान में मानसून का जोरदार कमबैक, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, भरतपुर-डीग में स्कूल बंद

जयपुर समेत कई शहरों में बारिश: राजधानी जयपुर में भी शुक्रवार को दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही. बीते 24 घंटे में जयपुर में एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई. टोंक रोड, जगतपुरा, सीकर रोड, सांगानेर और वैशाली नगर समेत कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, करौली और सवाई माधोपुर में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि डीग जिले में अतिभारी बारिश रिकॉर्ड की गई. कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलवर, भरतपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनू, चूरू और डीडवाना-कुचामन जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश अलवर के थानागाजी में 93 मिलीमीटर दर्ज की गई. इसके बाद खैरथल-तिजारा के तिजारा में 92 मिलीमीटर, झुंझुनू के पिलानी में 91 मिलीमीटर, चूरू के राजगढ़ में 90 मिलीमीटर, भरतपुर के अजान बांध में 84 मिलीमीटर, झुंझुनू के सूरजगढ़ में 83 मिलीमीटर और दौसा शहर में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. खैरथल-तिजारा के सोड़ावास में 80 मिलीमीटर, चूरू के सुजानगढ़ में 69 मिलीमीटर और कोटकासिम में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के करीब 30 जिलों में बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है. अलवर, सीकर और चूरू समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

भरतपुर-डीग में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद: लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए भरतपुर में शनिवार को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है. जिला प्रशासन ने भारी बारिश और संभावित जलभराव को देखते हुए यह निर्णय लिया है. डीग जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी के बीच स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है. जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने इस संबंध में आदेश जारी किए. प्रशासन की ओर से जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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बरेठा बांध का जलस्तर बढ़ा, 50 गांवों में अलर्ट: भरतपुर जिले के सबसे बड़े बरेठा बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है. बांध का जलस्तर बढ़कर 26.60 फीट तक पहुंच गया है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 29 फीट बताई गई है. जलस्तर 27 फीट तक पहुंचने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं. बांध से पानी छोड़े जाने की आशंका को देखते हुए आसपास के करीब 50 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है.

पार्वती नदी उफान पर, धौलपुर में बढ़ी चिंता: धौलपुर के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और नदी उफान पर बह रही है. नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है. राजाखेड़ा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों की सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं. जलभराव के कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

30 जिलों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना: मौसम विभाग ने आज राजस्थान के करीब 30 जिलों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई है. चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और धौलपुर समेत कई जिलों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है.

अगले 3 दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का जोर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 8 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है, वहीं 8 से 9 अगस्त के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी 8 से 10 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. यहां मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है.

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15 अगस्त के बाद बारिश की कमी के संकेत: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. हालांकि 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना जताई गई है. फिलहाल पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश हैं. नदियों, बांधों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई चिंता: राजस्थान में कमजोर मानसून पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने लिखा कि प्रदेश के 693 में से 246 बांध पूरी तरह सूखे पड़े हैं सिर्फ 15 बांध ही भर पाए हैं. यहां तक कि जयपुर-अजमेर सहित 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर में एक इंच भी पानी नहीं आया. इस पोस्ट में गहलोत ने लिखा है कि 31 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश का दावा है, उन्होंने 23 जिलों में सूखे जैसे हालात पर चिंता भी जाहिर की है. पूर्व सीएम गहलोत ने मांग की है कि सरकार को वैकल्पिक जल प्रबंधन और आपात इंतजाम शुरू करने चाहिए, चारे और रोजगार की भी अभी से ठोस तैयारी करनी चाहिए. उन्होंने पानी और सिंचाई संकट के साथ फसलों पर असर की आशंका जताई है.