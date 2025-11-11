ETV Bharat / state

मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में बनेगा मजूबत मैकेनिज्म, छोटे-छोटे मेंटरिंग सेंटर बनेंगे

जयपुर: चिकित्सा विभाग अब मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के साथ ही प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ अधिक फोकस होकर करेगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं के उच्च चिकित्सा संस्थानों पर अनावश्यक रैफरल को रोकने के लिए मैकेनिज्म को और मजबूत बनाया जाएगा. मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में प्रदेश के वरिष्ठ स्त्री रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञों, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों एवं डवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श में उन्होंने ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में छोटे-छोटे मेंटरिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए.

'ई-कंसल्टेशन मैकेनिज्म मॉड्यूल विकसित करें' : राठौड़ ने कहा कि संबंधित चिकित्सा प्रभारी के सुपरविजन में आशा-एएनएम द्वारा एक ठोस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित हो, ताकि गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व की पहली जांच के बाद लगातार देखभाल की जाए. इससे प्रसव के दौरान उच्च जोखिम में कमी आ सकेगी. उन्होंने कहा कि यूनिसेफ सहित अन्य डवलपमेंट पार्टनर्स ई-कंसल्टेशन मैकेनिज्म के लिए एक मॉड्यूल विकसित करें. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के गुणवत्तापूर्ण नियमित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा.