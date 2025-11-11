ETV Bharat / state

मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में बनेगा मजूबत मैकेनिज्म, छोटे-छोटे मेंटरिंग सेंटर बनेंगे

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव ने मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रोएक्टिव एप्रोच पर अधिक फोकस की बात कही है.

Meeting in Swasthya Bhawan
स्वास्थ्य भवन में बैठक (Courtesy- Health Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: चिकित्सा विभाग अब मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के साथ ही प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ अधिक फोकस होकर करेगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं के उच्च चिकित्सा संस्थानों पर अनावश्यक रैफरल को रोकने के लिए मैकेनिज्म को और मजबूत बनाया जाएगा. मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में प्रदेश के वरिष्ठ स्त्री रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञों, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों एवं डवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श में उन्होंने ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में छोटे-छोटे मेंटरिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए.

'ई-कंसल्टेशन मैकेनिज्म मॉड्यूल विकसित करें' : राठौड़ ने कहा कि संबंधित चिकित्सा प्रभारी के सुपरविजन में आशा-एएनएम द्वारा एक ठोस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित हो, ताकि गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व की पहली जांच के बाद लगातार देखभाल की जाए. इससे प्रसव के दौरान उच्च जोखिम में कमी आ सकेगी. उन्होंने कहा कि यूनिसेफ सहित अन्य डवलपमेंट पार्टनर्स ई-कंसल्टेशन मैकेनिज्म के लिए एक मॉड्यूल विकसित करें. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के गुणवत्तापूर्ण नियमित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा.

पढ़ें: बीकानेर में इस अभियान के जरिए मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में लाई गई कमी - Reforms through campaigns

अनुभवों के आधार पर लिए सुझाव: वहीं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने कहा कि इस चर्चा में वरिष्ठ विशेषज्ञों से उनके अनुभवों के आधार पर सुझाव लिए गए. जो आगामी कार्ययोजना में शामिल किए जाएंगे. इन सुझावों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलेगी. बैठक में निदेशक आरसीएच डॉ मधु रतेश्वर, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ सीतारमण, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ लीला व्यास, अधीक्षक महिला अस्पताल डॉ आशा वर्मा, अधीक्षक जनाना डॉ नुपुर, यूनिसेफ के हैल्थ स्पेशलिस्ट डॉ अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ रमेश चैधरी, परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य डॉ तरूण चैधरी समेत कई लोग मौजूद रहे.

TAGGED:

MATERNAL AND INFANT MORTALITY RATE
DEVELOP OF E CONSULTATION MECHANISM
MONITORING SYSTEM OF ASHA AND ANM
MENTORING CENTERS AT BLOCK LEVEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने का देसी तरीका! शख्स ने सिर्फ ₹2000 में बना लिया पर्सनल Air Purifier

Gaganyaan मिशन में नई सफलता, पैराशूट टेस्ट में ISRO ने दिखाया दम

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.