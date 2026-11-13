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कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर के अलावा और भी एलायंस बन जाएं, यूपी में जीत इंडिया गठबंधन की होगी

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर के अलावा और भी एलायंस बन जाएं, जीत इंडिया गठबंधन की होगी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: कांग्रेस अनूसूचित जाति विभाग के चेयरमैन और सांसद तनुज पुनिया ने आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठन की मज़बूती, महिलाओं और युवाओं को सीटें देने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी चुनाव में कांग्रेस की बागडोर संभालने को लेकर ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जानिए तमाम सवालों पर क्या बोले सांसद तनुज पुनिया.

सवाल: चुनाव की तैयारी को लेकर अगर कांग्रेस की बात करें तो जिला और शहर अध्यक्षों की अब बैठक होने वाली है, कहां तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी मुकम्मल हुई है?

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर के अलावा और भी एलायंस बन जाएं, जीत इंडिया गठबंधन की होगी. (ईटीवी भारत) जवाब: सबसे मुख्य चीज है संगठन. संगठन को बुलाया गया है. जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और फ्रंटल के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, विभाग और सेल के जो अध्यक्ष हैं, मौजूद रहेंगे. यहां पर डिस्कशन होगा. प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा मौजूद रहेंगे. मीडिया की तरफ से अभय दुबे भी शामिल होंगे. एक दिन का यह प्रशिक्षण शिविर है. इसमें बताया जाएगा कि 10 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है. किसानों को परेशान किया है. मजदूरों को शोषित किया. हमारा जो युवा वर्ग है उसको बेरोजगार रखा. यह सारी बातें हैं इन सब के बारे में बताया जाएगा और उन बातों को सही तरीके से किस तरह से जनता के बीच रखना है, आम जनता तक पहुंचाना है ग्राउंड तक पहुंचाना है गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले और गांव-गांव तक पहुंचाना है। किस तरह से काम होने हैं, इसका प्रशिक्षण यहां पर होगा। चार विभागों का प्रशिक्षण होगा. इनमें मीडिया, सोशल मीडिया, कनेक्ट सेंटर और लीगल सेल शामिल हैं. कांग्रेस अनूसूचित जाति विभाग के चेयरमैन और सांसद तनुज पुनिया, (ईटीवी भारत) सवाल: क्या इस बैठक के आयोजन से यह माना जाए कि अब जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की नई सूची नहीं आएगी? यही जिला और शहर अध्यक्ष अब बने रहेंगे? जवाब: यह तो पार्टी तय करेगी. जनरल सेक्रेटरी आर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना तय करेंगी कि सूची जारी करनी है कि नहीं. किसी को बदलना है या फिर वही रखना है. चुनाव इतने करीब हैं, प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ताकि मजबूती से हम लोग इस बार लड़ पाएं. यूपी असेंबली. (ईटीवी भारत) सवाल: यूपी में नया तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आ गए हैं. ओवैसी ने गठबंधन का मुख्यमंत्री फेस चंद्रशेखर आजाद को घोषित किया है. क्या लगता है दलित मुस्लिम का यह कांबिनेशन उत्तर प्रदेश में कारगर साबित होगा ? जवाब: इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने पहले से तय कर लिया है हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है. भारतीय जनता पार्टी को हराना है, यह तय पहले से कर लिया है. अब कोई तीसरा फ्रंट आए, चौथा फ्रंट आए या पांचवा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. जनता के मन में अब इंडिया गठबंधन बैठ चुका है. जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ाई लड़ी गई, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है और सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है तो यह सबके सामने है. इतना लंबा संघर्ष जनता देख रही है और गठबंधन के साथ खड़ी है. कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर के अलावा और भी एलायंस बन जाएं, जीत इंडिया गठबंधन की होगी. (ईटीवी भारत)