कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर के अलावा और भी एलायंस बन जाएं, यूपी में जीत इंडिया गठबंधन की होगी
उत्तरप्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की बेबाक टिप्पणी पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:33 AM IST
लखनऊ: कांग्रेस अनूसूचित जाति विभाग के चेयरमैन और सांसद तनुज पुनिया ने आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठन की मज़बूती, महिलाओं और युवाओं को सीटें देने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी चुनाव में कांग्रेस की बागडोर संभालने को लेकर ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जानिए तमाम सवालों पर क्या बोले सांसद तनुज पुनिया.
सवाल: चुनाव की तैयारी को लेकर अगर कांग्रेस की बात करें तो जिला और शहर अध्यक्षों की अब बैठक होने वाली है, कहां तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी मुकम्मल हुई है?
जवाब: सबसे मुख्य चीज है संगठन. संगठन को बुलाया गया है. जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और फ्रंटल के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, विभाग और सेल के जो अध्यक्ष हैं, मौजूद रहेंगे. यहां पर डिस्कशन होगा. प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा मौजूद रहेंगे. मीडिया की तरफ से अभय दुबे भी शामिल होंगे. एक दिन का यह प्रशिक्षण शिविर है. इसमें बताया जाएगा कि 10 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है. किसानों को परेशान किया है. मजदूरों को शोषित किया. हमारा जो युवा वर्ग है उसको बेरोजगार रखा. यह सारी बातें हैं इन सब के बारे में बताया जाएगा और उन बातों को सही तरीके से किस तरह से जनता के बीच रखना है, आम जनता तक पहुंचाना है ग्राउंड तक पहुंचाना है गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले और गांव-गांव तक पहुंचाना है। किस तरह से काम होने हैं, इसका प्रशिक्षण यहां पर होगा। चार विभागों का प्रशिक्षण होगा. इनमें मीडिया, सोशल मीडिया, कनेक्ट सेंटर और लीगल सेल शामिल हैं.
सवाल: क्या इस बैठक के आयोजन से यह माना जाए कि अब जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की नई सूची नहीं आएगी? यही जिला और शहर अध्यक्ष अब बने रहेंगे?
जवाब: यह तो पार्टी तय करेगी. जनरल सेक्रेटरी आर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना तय करेंगी कि सूची जारी करनी है कि नहीं. किसी को बदलना है या फिर वही रखना है. चुनाव इतने करीब हैं, प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ताकि मजबूती से हम लोग इस बार लड़ पाएं.
सवाल: यूपी में नया तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आ गए हैं. ओवैसी ने गठबंधन का मुख्यमंत्री फेस चंद्रशेखर आजाद को घोषित किया है. क्या लगता है दलित मुस्लिम का यह कांबिनेशन उत्तर प्रदेश में कारगर साबित होगा ?
जवाब: इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने पहले से तय कर लिया है हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है. भारतीय जनता पार्टी को हराना है, यह तय पहले से कर लिया है. अब कोई तीसरा फ्रंट आए, चौथा फ्रंट आए या पांचवा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. जनता के मन में अब इंडिया गठबंधन बैठ चुका है. जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ाई लड़ी गई, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है और सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है तो यह सबके सामने है. इतना लंबा संघर्ष जनता देख रही है और गठबंधन के साथ खड़ी है.
सवाल: जनता के बीच किन-किन मुद्दों को आप लोग लेकर जाएंगे, पार्टी क्या डिसाइड कर रही है? जनता के बीच ऐसे कौन से मुद्दे आप लोग ले जाएंगे जिससे जनता कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो सके?
जवाब: निश्चित रूप से चंदा चोरी का मामला बड़ा गंभीर है, यह तो रहेगा ही. जनता में तो है ही साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बोलने लग गए, बहुत गलत हुआ. कार्रवाई जो हुई वह ठीक नहीं हुई..जिस तरह से होनी चाहिए वह नहीं हुई. इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ. जो मुद्दे हैं वही हमारे रहेंगे. गरीब के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, पिछड़ों के मुद्दे हैं, यह सारे मुद्दे रहेंगे. नौकरी का अहम मुद्दा है. युवाओं का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ. नीट का पेपर लीक हुआ. उत्तर प्रदेश में इतने सारे पेपर लीक हो गए. इतने सारे रिजल्ट होल्ड पर कर दिए गए. चाहे किसी वर्ग का हो, युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो आक्रोश मन में रहेगा. वह आक्रोश साफ दिख रहा है यह मुद्दा अहम रहेगा. जनता के मुद्दे हम जनता के बीच लेकर जाएंगे, उन्हें उठाएंगे.
सवाल: क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी चुनाव में कमान संभालने की तैयारी कर रही हैं? ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं, क्या कहना है?
जवाब: प्रियंका गांधी हमारी मार्गदर्शक हैं. पूरे देश की हैं, केवल यूपी की कमान संभालेंगी, ये कहेंगे तो यह बात गलत है. पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग है. पूरे देश में लोग उन्हें पसंद करते हैं. पूरे देश की वह नेता हैं. यूपी देश का ही हिस्सा है, क्योंकि वह हमारी प्रभारी महासचिव रही हैं, सब कुछ जानती हैं, पहचानती हैं, इसलिए लोग कहते हैं यूपी की कमान संभालेंगी, तो ऐसा नहीं है. वह पूरे देश की नेता हैं.
सवाल: पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी थीं. उन्होंने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" का नारा दिया और महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित की थीं. इस बार अगर आपका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो क्या 40% महिलाओं को सीटों वाला फार्मूला इस बार भी पार्टी जारी रखेगी?
जवाब: कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तवज्जो दी जाए, महिलाओं को तवज्जो दी जाए. उसमें वह 40% तो एक नंबर दिया गया था. उससे पहले भी महिलाओं को स्थान दिया जाता था. अच्छा खासा स्थान दिया जाता था. 40% तो और बढ़ाकर किया गया था. उम्मीद तो यही है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा कि महिलाओं और युवाओं का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व हो.
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