BHU में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, ट्रामा सेंटर प्रभारी पर कार्रवाई की मांग
71 वर्षीय राधिका देवी की मृत्यु के विरोध में आक्रोश जताया, ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 7:58 PM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में कथित प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय लापरवाही के कारण 71 वर्षीय राधिका देवी की मृत्यु के विरोध में सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया. छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में 100 से अधिक छात्र केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और कुलपति से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की.
छात्रों द्वारा कुलपति को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि ट्रामा सेंटर में मरीज की पहचान सुनिश्चित करने जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पहले 7 मार्च को आर्थो सर्जरी हुई, उसके पश्चात 18 मार्च को न्यूरो सर्जरी हुई और अतः 27 मार्च को मरीज की मृत्यु हो गई. छात्रों का कहना है कि यह घटना केवल मानवीय त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत एवं प्रशासनिक विफलता का परिणाम है.
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में ट्रामा सेंटर में प्री-ऑपरेटिव कक्षों की व्यवस्था थी, जहां ऑपरेशन से पहले मरीजों का सत्यापन किया जाता था, किंतु प्रो. सौरभ सिंह के प्रशासनिक निर्णय के तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया.
प्रदर्शन के दौरान छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस मुद्दे को उच्च स्तर तक ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगे. छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
छात्रों की प्रमुख मांगें:
- प्रो. सौरभ सिंह को तत्काल प्रभाव से प्रोफेसर इंचार्ज के पद से हटाया जाए.
- एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए.
- सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
- दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुदृढ़ पहचान एवं प्री-ऑपरेटिव सत्यापन प्रणाली लागू की जाए.
- जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.
छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि इस निर्णय के कारण मरीजों की पहचान में गंभीर त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ गई है. प्रभारी को नैतिकता के आधार पर स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए.
कुलपति को तत्काल प्रभाव से मामले में हस्तक्षेप करते हुए बलिया के मरीज को न्याय दिलाना चाहिए. ट्रामा सेंटर में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी वहां के प्रभारी की होती है इसलिए उनके ऊपर अपराधिक अभियोग कायम होना चाहिए. पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब जिम्मेदार अधिकारी ट्रामा सेंटर प्रभारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और सभी साक्ष्य सुरक्षित किए जाएं. छात्रों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय का मामला नहीं है, बल्कि पूरे संस्थान की कार्यप्रणाली और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न है.
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