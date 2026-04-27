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BHU में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, ट्रामा सेंटर प्रभारी पर कार्रवाई की मांग

बीएचयू में प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में कथित प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय लापरवाही के कारण 71 वर्षीय राधिका देवी की मृत्यु के विरोध में सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया. छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में 100 से अधिक छात्र केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और कुलपति से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की. बीएचयू में प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat) छात्रों द्वारा कुलपति को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि ट्रामा सेंटर में मरीज की पहचान सुनिश्चित करने जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पहले 7 मार्च को आर्थो सर्जरी हुई, उसके पश्चात 18 मार्च को न्यूरो सर्जरी हुई और अतः 27 मार्च को मरीज की मृत्यु हो गई. छात्रों का कहना है कि यह घटना केवल मानवीय त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत एवं प्रशासनिक विफलता का परिणाम है. प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में ट्रामा सेंटर में प्री-ऑपरेटिव कक्षों की व्यवस्था थी, जहां ऑपरेशन से पहले मरीजों का सत्यापन किया जाता था, किंतु प्रो. सौरभ सिंह के प्रशासनिक निर्णय के तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया.