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फर्रुखाबाद की डीएम का तगड़ा एक्शन; 20 अफसरों का मई माह का वेतन रोका, ये है वजह

डीएम अंकुर लाठर ने तीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया

फर्रुखाबाद में डीएम ने 20 अफसरों का वेतन रोका.
फर्रुखाबाद में डीएम ने 20 अफसरों का वेतन रोका. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:23 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिले में जनसुनवाई और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही-शिथिलता पर डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने कड़ा एक्शन लिया है. डीएम ने मई माह में आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) की समीक्षा की, जिसमें तमाम विभागों की लापरवाही सामने आई. जिसके बाद डीएम ने 20 अफसरों का मई का वेतन रोकने का आदेश दिया है. डीएम ने शासनादेशों की अवहेलना पाए जाने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है.

जिला सूचना विभाग के मुताबिक, डीएम की समीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत फर्रुखाबाद-मोहम्मदाबाद, पूर्ति निरीक्षक कायमगंज, अधीक्षण अभियंता बिजली, अधिशासी अभियंता बिजली ग्रामीण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कमालगंज, शमसाबाद, कायमगंज, नवाबगंज व राजेपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, उप निदेशक कृषि, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बढ़पुर, कायमगंज, शमसाबाद, राजेपुर, नवाबगंज, कमालगंज व मोहम्मदाबाद, खण्ड विकास अधिकारी बढ़पुर, कमालगंज व राजेपुर की शिकायतों के निस्तारण में स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक पाई गई.

जिलाधिकारी की समीक्षा में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो आईजीआरएस संदर्भों की नियमित समीक्षा की जा रही है और न ही शिकायतों का निस्तारण शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जा रहा है. साथ ही शिकायतकर्ताओं से शत प्रतिशत संपर्क स्थापित न किए जाने के कारण मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है. शासन स्तर पर जनपद की छवि धूमिल हो रही है.

जिलाधिकारी ने कहा है कि आईजीआरएस प्रणाली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है. मुख्यमंत्री द्वारा जनसुनवाई एवं शिकायत निस्तारण को विशेष महत्व दिया गया है. इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता न बरतना अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति शिथिलता, अकर्मण्यता व प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है.

परिस्थितियों को अत्यंत गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का मई 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित कर शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन कराया जाए. डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि 20 लोगों का का वेतन रोका गया है. उनका आईजीआरएस परफॉर्मेंस खराब था. उनका जो फीडबैक शिकायतकर्ता से जो लिया गया, संतोषजनक नहीं था.

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