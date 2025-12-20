कानपुर के LLR अस्पताल में शुरू होगी न्यूरो सर्जिकल यूनिट; गोल्डेन ऑवर में पहुंचे स्ट्रोक मरीजों का होगा इलाज
न्यूरो साइंस विभागाध्यक्ष डा.मनीष सिंह ने बताया कि ऐसे मरीजों में शुगर और बीपी को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 8:48 AM IST
कानपुर: शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल (LLR Hospital) के न्यूरो साइंस विभाग द्वारा सर्जिकल यूनिट तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है, कि ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को तत्काल उपचार दिया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके. डॉक्टर्स का कहना है, कि गोल्डेन ऑवर में मरीज अस्पताल पहुंचेगा, तो सर्जिकल यूनिट में न्यूरो और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स एक साथ उसका इलाज शुरू कर देंगे.
न्यूरो साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि स्ट्रोक के मरीजों का क्लॉट निकालने के बाद वेंटिलेटर पर न भेजकर उन्हें रिहैबिलेट कैसे करना है, दवाइयां कौन सी देनी हैं? इन बिंदुओं पर काम होगा. इससे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी.
डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि ठंड बढ़ने की वजह से स्ट्रोक के ज्यादा मरीज आ रहे हैं. ऐसे में उनकी समस्या को देखते हुए पहली बार हम एलएलआर अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए सर्जिकल यूनिट शुरू कर रहे हैं. इससे उन्हें जल्द आराम मिलेगा और वह हमेशा की तरह खुशनुमा जिंदगी जी सकेंगे.
शुगर, बीपी नियंत्रित करना बड़ी चुनौती: न्यूरो साइंस विभागाध्यक्ष डा.मनीष सिंह ने बताया कि ऐसे मरीजों में शुगर और बीपी को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है. जब अनियंत्रित शुगर और बीपी होता है, तब स्ट्रोक का खतरा सबसे अधिक होता है.
उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद ऐसे मरीजों के पूरे शरीर के कई पैरामीटर देखने होते हैं. अब न्यूरो के साथ जब मेडिसिन टीम के डॉक्टर भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मरीज को आराम जल्द से जल्द मिलेगा. वहीं, मरीज अपनी बीमारी से जल्द बाहर निकलने में सक्षम होंगे.
यह भी पढ़ें: कानपुर में 15 दिन में 25 लोगों से 5.14 करोड़ की साइबर ठगी; जानें कौन हैं निशाने पर, कैसे करें बचाव