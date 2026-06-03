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UP में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, ESMA लागू; विधानसभा चुनाव तक नहीं होगी हड़ताल

लखनऊ: UP सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला ‘अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966’ यानी ESMA के तहत लिया गया है.

ESMA का पूरा नाम Essential Services Maintenance Act यानी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम है. यह कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वह हड़ताल रोक सके, अगर उससे जनता को मिलने वाली जरूरी सेवाएं बंद हो रही हों. ESMA 1966 में संसद ने बनाया था. इसका मकसद है कि अस्पताल, पानी, बिजली, सफाई, परिवहन, बैंकिंग, डाक जैसी सेवाएं लगातार चलती रहें.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार पिछले दिनों कई विभागों में हड़ताल और धरने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा था. इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी. खासकर बिजली, स्वास्थ्य, पानी, सफाई और परिवहन जैसी सेवाओं में दिक्कत बढ़ रही थी. बिजली कर्मचारियों की संभावित हड़ताल और त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.