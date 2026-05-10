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हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, हांसी में प्रशासन और हड़ताली कर्मियों के बीच झड़प, निजी एजेंसी से सफाई कराने का विरोध

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हरियाणा के कई इलाके में गंदगी का अंबार लग गया है.

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हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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हांसी/भिवानी: जिला प्रशासन द्वारा शहर में प्राइवेट लोगों से सफाई करवाने को लेकर नगर परिषद के हड़ताली कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले के बीच आज जमकर झड़प हुई. नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच तीखी बहसबाजी हुई. विरोध के दौरान एक महिला सफाई कर्मचारी जेसीबी के आगे लेट गई और जेसीबी की हवा निकाल दी. कर्मचारियों ने प्रशासन द्वारा प्राइवेट लोगों से सफाई करवाने के फैसले का जोरदार विरोध किया.

23 कर्मियों को हिरासत में लिया: आपको बता दें कि प्रशासन पुलिस बल की मौजूदगी में सफाई व्यवस्था शुरू करवाने पहुंचा था. इस दौरान सफाई कर्मचारी वाहनों के आगे लेट गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी अपने विरोध पर डटे रहे. मामले के दौरान सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा. बाद में पुलिस ने नगर परिषद की महिला सफाई कर्मचारी, यूनियन प्रधान सहित 23 पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया.

हांसी में प्रशासन और हड़ताली कर्मियों के बीच झड़प (ETV Bharat)

विरोध के कर्मचारियों को छोड़ा गयाः कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य मुल्तान कॉलोनी चौक में एकत्रित हो गए. कर्मचारियों को पता चला कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को अनाज मंडी पुलिस चौकी ले जाया गया है. इसके बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने हिरासत में लिए गए सभी 23 कर्मचारियों को बाद में छोड़ दिया.

सरकार के रवैये का नेताओं ने किया विरोधः पूर्व सफाई कर्मचारी प्रधान रविंद्र और सफाई कर्मचारी ब्लॉक प्रधान विकास ने इस तरह प्रशासन की कार्रवाई पर रोष प्रकट किया. उन्होंने कहा कि "जब तक सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक शहर में सफाई नहीं होने दी जाएगी." कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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भिवानी में खुद सफाई करते स्थानीय लोग (ETV Bharat)

स्थानीय लोग खुद सफाई में जुटेः भिवानी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में बढ़ती कूड़े की समस्या हो गई है. परेशानी को देखकर स्थानीय लोग खुद ही सफाई के लिए जुट गए हैं. कुछ ऐसा ही नजारा भिवानी के नगर सुधार मंडल में देखने को मिला, जहां पर इम्प्रूमेंट ट्रस्ट एसोसिएशन के प्रधान महावीर जांगड़ा ने खुद ही दुकानदारों के साथ सफाई का जिम्मा लिया. एसोसिएशन के प्रधान महावीर जांगड़ा ने कहा कि "नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए मैंने फैसला लिया कि वे दुकानदारों के साथ मिलकर सफाई करने का फैसला लिया."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में सफाईकर्मी हड़ताल पर, शहरों में लगा कूड़े का अंबार, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई

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