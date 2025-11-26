ETV Bharat / state

अतिथि शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना, कार्यमुक्त किए जाने से हैं नाराज, पुन: नियुक्ति की मांग

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की तर्ज पर कार्य करने की बात करती है.वहीं दूसरी ओर नक्सलगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर शिक्षा का प्रकाश फैलाने वाले अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को अचानक सेवा से हटा दिया गया.जिसके बाद अतिथि शिक्षकों में भारी आक्रोश है. दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग ने 166 अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके विरोध में अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई है. ये धरना शहर के दुर्गा मंडप में आयोजित किया गया है.



शिक्षक संघ का जिला प्रशासन पर आरोप

प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं. कभी कई घंटे जंगल में पैदल चलकर विद्यालय पहुंचे हैं तो कभी सुरक्षा की चिंता के बीच बच्चों को बिना किसी उचित संसाधन के शिक्षित किया है. लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण सभी रोजगारहीन हो गए हैं. इस मामले में अतिथि शिक्षक संघ का आरोप है कि 6 महीने पहले भी जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना और हड़ताल किया था तो जिला शिक्षाधिकारी ने समाधान निकालने का आश्वासन दिया था. लेकिन छह माह बीतने के बाद भी जिला प्रशासन ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया. नए शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी शिक्षकों को पुनः नियुक्ति नहीं दी गई.लिहाजा अब शिक्षक संघ हड़ताल कर रहा है.

अतिथि शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)