अतिथि शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना, कार्यमुक्त किए जाने से हैं नाराज, पुन: नियुक्ति की मांग
दंतेवाड़ा में अतिथि शिक्षकों सेवा मुक्त करने के बाद अतिथि शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 3:37 PM IST
दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की तर्ज पर कार्य करने की बात करती है.वहीं दूसरी ओर नक्सलगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर शिक्षा का प्रकाश फैलाने वाले अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को अचानक सेवा से हटा दिया गया.जिसके बाद अतिथि शिक्षकों में भारी आक्रोश है. दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग ने 166 अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके विरोध में अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई है. ये धरना शहर के दुर्गा मंडप में आयोजित किया गया है.
शिक्षक संघ का जिला प्रशासन पर आरोप
प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं. कभी कई घंटे जंगल में पैदल चलकर विद्यालय पहुंचे हैं तो कभी सुरक्षा की चिंता के बीच बच्चों को बिना किसी उचित संसाधन के शिक्षित किया है. लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण सभी रोजगारहीन हो गए हैं. इस मामले में अतिथि शिक्षक संघ का आरोप है कि 6 महीने पहले भी जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना और हड़ताल किया था तो जिला शिक्षाधिकारी ने समाधान निकालने का आश्वासन दिया था. लेकिन छह माह बीतने के बाद भी जिला प्रशासन ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया. नए शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी शिक्षकों को पुनः नियुक्ति नहीं दी गई.लिहाजा अब शिक्षक संघ हड़ताल कर रहा है.
एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को एक झटके में बेदखल कर दिया गया. कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूरा जीवन अंदरुनी क्षेत्र में शिक्षा की लौ जगाने में लगा दिया,फिर भी हमें काम से हटा दिया गया. हमारा परिवार संकट में है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है - मनतू राम, सदस्य, अतिथि शिक्षक संघ
मैं कई वर्षों से बच्चों को पढ़ाती आ रही हूं. दूध-मुंह बच्चों को संभालते हुए भी स्कूल में सेवा दी, लेकिन अब नौकरी से हटाए जाने के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. मजबूरी में अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठने को मजबूर हूं- सरिता,अतिथि शिक्षक
दुर्गम इलाकों में कैसे होगी पढ़ाई ?
अतिथि शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि जिले की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में स्थायी शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं.बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से अतिथि शिक्षकों पर निर्भर है. यदि नियुक्ति नहीं मिली तो विद्यालयों में ताले लगने की स्थिति बन सकती है. अतिथि शिक्षकों की मांग स्पष्ट है कि पुनः नियुक्ति आदेश जारी किया जाए, सेवा में निरंतरता दी जाए और भविष्य में अतिथि शिक्षकों के लिए नियमावली बनाकर स्थायी समाधान निकाला जाए.
धरना स्थल पर शिक्षकों ने कहा कि शासन यदि संवेदनशील है और शिक्षा को प्राथमिकता देता है, तो उसे शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. आंदोलनकारी शिक्षकों ने बताया कि यह लड़ाई सम्मान और अधिकार की है, इसके लिए वे अनिश्चितकाल तक संघर्ष जारी रखेंगे. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस आंदोलन पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2025 का नोटिफिकेशन जारी, प्रीलिम्स 22 फरवरी को, जानिए पद, पात्रता समेत पूरी जानकारी
पटवारी का ID-पासवर्ड निकालकर भुइंया पोर्टल से छेड़छाड़, बैंक से फर्जी तरीके से लिया 36 लाख का लोन, 7 गिरफ्तार
बीजेपी विधायक के जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद जारी, आदिवासी समाज कर रहा जांच की मांग