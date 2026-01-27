फाइव डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, दुर्ग में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था ठप
फाइव डे वर्किंग को लेकर सरकारी बैंक कर्मियों ने सामूहिक हड़ताल किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 2:47 PM IST
दुर्ग : फाइव डे वर्किंग की मांग को लेकर पूरे देश के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल की है.दुर्ग में भी बैंक कर्मियों ने मंगलवार को कामकाज ठप रखा.भिलाई के सेक्टर-1 स्थित स्टेट बैंक परिसर से बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालते हुए जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. कर्मचारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर फाइव डे वर्किंग लागू करो, बैंक कर्मियों को न्याय दो जैसे नारे लिखे हुए थे.
जिले में 70 हजार बैंक कर्मियों की हड़ताल
दुर्ग जिले में करीब 70 हजार बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर थे. बैंक बंद होने की वजह से रोजमर्रा के काम को लेकर बैंक पहुंचे आम नागरिकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा. करोड़ों रुपये के चेक क्लियरेंस, लेन-देन और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे. बैंक कर्मचारी आशा ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से फाइव डे बैंकिंग की मांग है.यूनियन कई बार केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
लगातार बढ़ते काम के बोझ के कारण कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. मजबूरी में पूरे दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है और यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है, जिस पर उच्च स्तर पर चर्चा जारी है- आशा, बैंककर्मी
वहीं बैंक आईं महिला ग्राहक हर्षा ताम्रकार ने बताया कि वे छुट्टी लेकर बैंक पहुंची थीं, लेकिन बैंक बंद देखकर निराश होकर वापस लौटना पड़ा.
मैं एक टीचर हूं, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई और बैंक का काम भी नहीं हो सका. अब मुझे दोबारा छुट्टी लेकर आना पड़ेगा- हर्षा ताम्रकार
आपको बता दें कि फाइव डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंककर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाई है. लेकिन बैंककर्मियों की इस हड़ताल का आम लोगों पर बड़ा असर पड़ा है. हड़ताल की वजह से कई जरुरी काम ठप रहे.वहीं छुट्टियों के बाद जो लोग बैंक का काम करने की सोच रहे थे उन्हें हड़ताल के कारण परेशान होना पड़ा है.
