फाइव डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, दुर्ग में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था ठप

दुर्ग : फाइव डे वर्किंग की मांग को लेकर पूरे देश के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल की है.दुर्ग में भी बैंक कर्मियों ने मंगलवार को कामकाज ठप रखा.भिलाई के सेक्टर-1 स्थित स्टेट बैंक परिसर से बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालते हुए जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. कर्मचारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर फाइव डे वर्किंग लागू करो, बैंक कर्मियों को न्याय दो जैसे नारे लिखे हुए थे.

जिले में 70 हजार बैंक कर्मियों की हड़ताल

दुर्ग जिले में करीब 70 हजार बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर थे. बैंक बंद होने की वजह से रोजमर्रा के काम को लेकर बैंक पहुंचे आम नागरिकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा. करोड़ों रुपये के चेक क्लियरेंस, लेन-देन और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे. बैंक कर्मचारी आशा ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से फाइव डे बैंकिंग की मांग है.यूनियन कई बार केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.