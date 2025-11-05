ETV Bharat / state

सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल, धान खरीदी होगी प्रभावित, संघ बोला लड़ेंगे आर-पार की लड़ाई

कैबिनेट से आदेश जारी होने पर ही हड़ताल होगी खत्म : कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कैबिनेट से कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगा. इस दौरान धान खरीदी का बहिष्कार किया जाएगा. कर्मचारियों के मुताबिक धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां अधूरी हैं,जिन्हें पूरा किया जाना था. लेकिन हड़ताल के कारण तैयारियां पूरी नहीं हो सकी हैं.

बस्तर : छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. हड़ताल की वजह से 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर होने वाले धान खरीदी का काम प्रभावित हो सकता है. बस्तर जिले के कृषि मंडी प्रांगण में कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में छत्तीसगढ़ के 1500 कर्मचारी और 2739 उपार्जन केंद्रों के कम्प्यूटर ऑपरेटर हड़ताल अपना समर्थन दे रहे हैं.

सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल (Etv Bharat)

पिछली बार भी मिला था आश्वासन : छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष मनबहाल महावीर ने बताया कि अपनी 04 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार सरकार को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है. पिछले साल भी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था. पिछली बार लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही हड़ताल समाप्त किया गया था. लेकिन कागज में ही आदेश हुआ. जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ.

धान खरीदी होगी प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहकारी समितियों को किसी प्रकार की सुखत की राशि नहीं मिली. जिसके कारण इस बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है.सरकार से मांग है कि जब तक कैबिनेट से आदेश जारी नहीं होगा, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा. क्योंकि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है. 28 फरवरी तक खरीदी केंद्रों से धान का उठाव करने की बात कहती है. लेकिन उसको अमल नहीं करती है - मनबहाल महावीर, संभागीय अध्यक्ष,कर्मचारी संघ



तोकापाल लैम्प्स प्रबंधक बलराम सेठिया ने बताया कि खरीदी केंद्रों में सभी तैयारियां अधूरी है. खरीदी के 10 दिन पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी करनी होती है.

सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी केंद्रों में पानी, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही अन्य कार्य किये जाते हैं. कांटा बांट का सत्यापन और सॉफ्टवेयर भी अपलोड करना होता है. लेकिन यह कुछ भी कार्य पूरा नहीं हुआ है. इससे निश्चित ही धान खरीदी प्रभावित होगी - बलराम सेठिया, प्रबंधक, तोकापाल लैम्प्स

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है.