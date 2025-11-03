ETV Bharat / state

सहकारी समितियों के कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल,धान खरीदी पर पड़ सकता है बड़ा असर

महासमुंद में चार सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल शुरु हो गई है.

Strike of cooperative society employees
कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : महासमुंद जिले में सहकारी समिति के कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. छत्तीसगढ़ में सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य प्रधान खरीदी प्रारंभ करने का ऐलान कर चुकी है. वहीं जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के संयुक्त तत्वाधान में समिति के सभी कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

सरकार के खिलाफ नारेबाजी : इस कड़ी में महासमुंद मुख्यालय स्थित लोहिया चौक पर पांच जिलों ( महासमुंद,रायपुर,बलौदा बाजार,धमतरी एवं गरियाबंद ) के सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया. धरने के दौरान समिति के कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. सहकारी समिति कर्मचारियों की चार मांगें हैं.

Strike of cooperative society employees
कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  1. प्रबंधकीय अनुदान: मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 2058 सहकारी समितियों को हर साल तीन-तीन लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.
  2. वेतन और नियमितीकरण : उचित मूल्य दुकानदारों और संविदा ऑपरेटरों को छह महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए.संविदा ऑपरेटरों को नियमित किया जाए.सहायक कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में सहायक कर्मचारियों को 50% कोटा, उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाए.
  3. अन्य मांगें: धान खरीदी में निश्चित समय पर धान का उठाव न होने पर सूखत (शॉर्टेज) की राशि मान्यता दी जाए. 2023-24 और 2024-25 धान खरीदी से संबंधित सूखत की राशि समितियों को दी जाए.
  4. समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम 2018 में संशोधन करके उन्हें उचित वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ मिले.
कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर बार मिलता है आश्वासन : अपनी मांगों को जायज बताते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि 2008 से हमारा संघ लड़ाई लड़ रहा है लेकिन सरकार से केवल आश्वासन ही मिलता है.लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे और अपनी मांग पूरी होने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे.

हमारे साथ बार-बार हमारे साथ छल होता है. इस बार हम लड़ाई लड़ने उतर चुके हैं हमें नियमितीकरण चाहिए - मोहन डहरिया,प्रदेश सचिव,कम्प्यूटर ऑपरेटर


गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर दी है. लेकिन अभी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कोई तैयारी भी नहीं हुई है. अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांग को कब पूरी करती है और किसान अपनी धान कब बेच पाता है.

छत्तीसगढ़ में कब से शुरु होगी ठंड, मोंथा चक्रवात के बाद अब गिरने लगा तापमान

बेमेतरा हिट एंड रन केस : पुलिस और भीड़ पर चोरी का आरोपी, आरोपी के पिता बोले 500 ग्राम सोना चोरी

बेमेतरा राज्योत्सव में बवाल, सांसद के सामने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी, कार्यक्रम से बाहर निकले विधायक

TAGGED:

MAJOR IMPACT
PADDY PROCUREMENT
कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल
धान खरीदी
STRIKE OF COOPERATIVE SOCIETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Success Story : बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला, अब लोगों को दे रहे रोजगार

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.