सहकारी समितियों के कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल,धान खरीदी पर पड़ सकता है बड़ा असर
महासमुंद में चार सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल शुरु हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2025 at 6:30 PM IST
महासमुंद : महासमुंद जिले में सहकारी समिति के कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. छत्तीसगढ़ में सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य प्रधान खरीदी प्रारंभ करने का ऐलान कर चुकी है. वहीं जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के संयुक्त तत्वाधान में समिति के सभी कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
सरकार के खिलाफ नारेबाजी : इस कड़ी में महासमुंद मुख्यालय स्थित लोहिया चौक पर पांच जिलों ( महासमुंद,रायपुर,बलौदा बाजार,धमतरी एवं गरियाबंद ) के सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया. धरने के दौरान समिति के कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. सहकारी समिति कर्मचारियों की चार मांगें हैं.
- प्रबंधकीय अनुदान: मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 2058 सहकारी समितियों को हर साल तीन-तीन लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.
- वेतन और नियमितीकरण : उचित मूल्य दुकानदारों और संविदा ऑपरेटरों को छह महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए.संविदा ऑपरेटरों को नियमित किया जाए.सहायक कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में सहायक कर्मचारियों को 50% कोटा, उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाए.
- अन्य मांगें: धान खरीदी में निश्चित समय पर धान का उठाव न होने पर सूखत (शॉर्टेज) की राशि मान्यता दी जाए. 2023-24 और 2024-25 धान खरीदी से संबंधित सूखत की राशि समितियों को दी जाए.
- समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम 2018 में संशोधन करके उन्हें उचित वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ मिले.
हर बार मिलता है आश्वासन : अपनी मांगों को जायज बताते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि 2008 से हमारा संघ लड़ाई लड़ रहा है लेकिन सरकार से केवल आश्वासन ही मिलता है.लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे और अपनी मांग पूरी होने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे.
हमारे साथ बार-बार हमारे साथ छल होता है. इस बार हम लड़ाई लड़ने उतर चुके हैं हमें नियमितीकरण चाहिए - मोहन डहरिया,प्रदेश सचिव,कम्प्यूटर ऑपरेटर
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर दी है. लेकिन अभी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कोई तैयारी भी नहीं हुई है. अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांग को कब पूरी करती है और किसान अपनी धान कब बेच पाता है.
