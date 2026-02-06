ETV Bharat / state

कोंडागांव में रसोइया संघ की हड़ताल का असर, स्कूलों में मिड डे मील बंद, नौनिहालों की बढ़ी परेशानी

छत्तीसगढ़ में मिड डे मील व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है. वजह है रसोइया संघ की हड़ताल. पढ़िए ये रिपोर्ट

Mid day meal stopped in school of Kondagaon
रसोइयों की हड़ताल से मिड डे मील पर असर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
कोंडागांव: बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है.इसकी वजह प्रदेश के रसोइया संघ की हड़ताल है. छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर बीते 40 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटा हुआ है. हड़ताल का सीधा असर सरकारी स्कूलों में दिख रहा है, जहां मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है. कोंडागांव की स्थिति भी इस तरह की है.

घर से टिफिन लाने को मजबूर बच्चे

कोंडागांव के कई सरकारी स्कूलों में स्थिति यह है कि अब कई स्कूलों में बच्चे घर से टिफिन लेकर आने को मजबूर हैं, तो कई बच्चे लंच ब्रेक में घर चले जाते हैं. शिक्षक बताते हैं कि इससे न सिर्फ पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि कई बार बच्चे दोबारा स्कूल लौटकर भी नहीं आते. नौनिहालों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई मिड डे मील योजना अब अपने ही ढांचे से जूझती नजर आ रही है.

ररोइया संघ की हड़ताल से बच्चे प्रभावित (ETV BHARAT)

रोसाइया संघ वेतन बढ़ाने के लिए कर रहा हड़ताल

रसोइया संघ का कहना है कि वे 1996–97 से मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े हुए हैं. शुरुआत में 15 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम शुरू हुआ, जो आज भी सम्मानजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाई है. वर्तमान में रसोइयों को करीब 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, जो प्रतिदिन लगभग 66 रुपये बैठता है, जबकि कार्य समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी करीब 5 घंटे का होता है.संघ का आरोप है कि इतने वर्षों की सेवा के बावजूद न तो उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिला, न ही न्यूनतम मानदेय. अधिकांश रसोइये गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने को मजबूर हैं.

रसोइया संघ का यह भी आरोप है कि कई स्कूलों में छात्र संख्या कम बताकर वर्षों से कार्यरत रसोइयों को हटाया जा रहा है. कहीं हेडमास्टर तो कहीं महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें काम से निकाल दिया जाता है. पीड़ित रसोइयों का कहना है कि वे कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला.

रसोइया संघ की प्रमुख मांगों पर नजर

  • रसोइयों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए
  • छात्र संख्या कम होने के आधार पर रसोइयों को हटाने की प्रक्रिया तत्काल बंद की जाए
  • अंशकालीन व्यवस्था समाप्त कर रसोइयों को पूर्णकालिक किया जाए.

कांग्रेस का साय सरकार पर हमला

पूरे मामले में कांग्रेस ने साय सरकार पर अटैक किया है. कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने साय सरकार पर आरोप लगाया कि एक ओर सरकार पीएम पोषण योजना की तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं दूसरी ओर योजना को जमीन पर चलाने वाले रसोईया भुखमरी के कगार पर हैं. इसकी वजह से मिड डे मील योजना पर बुरा असर पड़ रहा है. बच्चों मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है.

बिना रसोईयों के मध्यान्ह भोजन नहीं बन सकता. सरकार बच्चों के नाम पर योजना का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन रसोइयों को सम्मान और मजदूरी देने में उसकी नीयत साफ नहीं है- शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता

रसोइयों को लेकर सरकार संवेदनशील- बीजेपी

इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकारा है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार रसोइयों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है. बीजेपी नेताओं का तर्क है कि मध्यान्ह भोजन योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें मानदेय और संरचना से जुड़े निर्णय केंद्र व राज्य दोनों के स्तर पर होते हैं.

सरकार रसोइया संघ से लगातार बातचीत का प्रयास कर रही है. बच्चों की पढ़ाई और पोषण प्रभावित न हो, यह हमारी प्राथमिकता है. जल्द ही कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा- जितेंद्र सुराना, जिला उपाध्यक्ष, भाजपा

सरकार और सत्ता पक्ष की तरफ से जितने भी दावे किए जाए आज हालात यह है कि योजना को चलाने वाले रसोइयों का पेट खुद खाली है, और हड़ताल की वजह से बच्चे भी बिना भोजन के स्कूल में बैठने को मजबूर हैं.करीब तीन दशक पुरानी मध्यान्ह भोजन योजना आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां रसोइयों की अनदेखी सीधे बच्चों की शिक्षा और पोषण दोनों पर असर डाल रही है.

