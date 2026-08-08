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हरियाणा में 11 अगस्त तक सफाईकर्मी रहेंगे हड़ताल पर, बैठक के बाद नगरपालिका कर्मचारी संघ ने लिया निर्णय

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि "सरकार और संघ के बीच 13 मई 2026 को हुई वार्ता में 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी. इनमें कच्चे एवं अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करना, नगरपालिका रोल के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करना, अग्निशमन विभाग के अनुबंध कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेना, सफाई एवं सीवर व्यवस्था में ठेका प्रथा समाप्त करना, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, ईएसआई एवं ईपीएफ का लाभ, वर्दी भत्ता एवं जोखिम भत्ता देना सहित कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं." शास्त्री ने बताया कि संघ एवं अग्निश्मन यूनियन ने ऑनलाइन बैठक कर करनाल की पीरु वाल्मीकि हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी करने एवं मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग.

चंडीगढ़ः हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ 6 अगस्त से चल रही तीन दिनों की हड़ताल का आज आखिरी दिन था. शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद हड़ताल को आगे बढ़ाकर 11 अगस्त 2026 तक जारी रखने का ऐलान किया है. दोनों यूनियनों ने कहा है "सरकार की तरफ से 13 मई को हुए समझौते को लागू करने के बजाय उससे पीछे हटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कर्मचारी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे."

सफाई कर्मचारी यूनियन ने कहा कि "10 अगस्त को जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय किया है. संघ ने 10 अगस्त को ट्रेड यूनियनों एवं किसान संगठनों द्वारा चल भरो आंदोलन का भी समर्थन करते हुए बिजली विभाग की सभी यूनियनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा 11 अगस्त से तीन दिवसीय हड़ताल का भी जोरदर समर्थन करने का भी एलान किया है."

क्या बोले कर्मचारी संघ के नेताः नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिन्द महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि "फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए कर्मचारी भवीचंद एवं रणबीर के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये आर्थिक सहायता और नियमित नौकरी देने, सफाई एवं सीवर कर्मचारियों के नए पद सृजित कर रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने सहित अन्य मांगों पर भी सरकार ने सहमति जताई थी."

अब अपने ही फैसले से पीछे हट रही है सरकार: उन्होंने कहा कि "13 मई के समझौते के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार तय समय सीमा के अंदर सहमति बनी मांगों को लागू करने के लिए पत्र जारी करेगी, लेकिन सरकार अब अपने ही फैसले से पीछे हट रही है. 5 अगस्त को हुई बैठक में भी सरकार ने 13 मई के समझौते के अनुरूप मांगों को लागू करने के बजाय केवल नियमितीकरण की मांग पर कानून एवं वित्त विभाग से सहमति लेने के नाम पर समय मांगने का प्रयास किया.

मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहींः उन्होंने कहा कि "7 अगस्त को सरकार की ओर से 5 अगस्त की बैठक का हवाला देते हुए संघ को पत्र भेजकर हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया गया, लेकिन पत्र में 13 मई के समझौते के अनुसार मांगों को लागू करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. सरकार केवल विचार-विमर्श का आश्वासन देकर कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवाना चाहती है."

आंदोलन तेज करने की धमकीः नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि "कर्मचारी सरकार के साथ हुए समझौते का सम्मान करते हैं और सरकार से भी अपने किए गए वायदे को निभाने की अपेक्षा रखते हैं." उन्होंने चेतावनी दी कि "यदि सरकार ने 13 मई के समझौते को अक्षरशः लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएग."

'सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है हड़ताल': इधर कुमारी सैलजा ने कहा कि "सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सरकार की वादाखिलाफी और गलत नीतियों का परिणाम है. प्रदेश की सड़कों पर हजारों टन कचरा, बरसाती मौसम में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा है कि "सरकार कर्मचारियों से टकराव छोड़कर संवाद के जरिए उनकी मांगों का समाधान निकाले. साथ ही चुनाव में कच्चे कर्मचारियों से किए वादे पूरे करे." उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की जरूरत है.

सड़कों पर जमा है करीब 2200 टन कचराः कुमारी सैलजा ने कहा कि "सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है." उन्होंने कहा कि "उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सड़कों पर करीब 2200 टन कचरा जमा हो गया है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ठेके और कच्चे करीब 11 हजार कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगाया गया है. इसके बावजूद अनेक शहरों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं. यह स्थिति बताती है कि नियमित सफाई कर्मचारियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है."