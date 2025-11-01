ETV Bharat / state

स्लीपर बसों की हड़ताल: शादी का सीजन, सेना भर्ती और वीडीओ के परीक्षार्थियों समेत हर कोई परेशान

स्लीपर बसों की हड़ताल से परीक्षार्थी और मजदूर ही नहीं बल्कि विवाह सीजन में रिश्तेदारी में जाने वाले भी हो रहे परेशान.

Passengers waiting for the bus
बस के इंतजार में यात्री (ETV Bharat kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 9:18 PM IST

4 Min Read
कोटा: कोटा समेत पूरे प्रदेश में स्लीपर कोच बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं. इसके चलते कोटा से 200 से ज्यादा बसें नहीं चल पाई. इससे बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं. शादी विवाह के सीजन और परीक्षाओं के चलते लोग और परीक्षार्थी भी खासे परेशान हो रहे हैं. कोटा में सेना भर्ती चल रही है. साथ ही 2 नवंबर को वीडीओ और 2 व 3 नवंबर को प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा है. ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री परेशान हैं.

बस बुकिंग करने वाले तरुण वर्मा ने कहा कि ज्यादातर यात्री शादी विवाह वाले आ रहे हैं. इनके टिकट कैंसिल हो गए. इन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी थी. इसके अलावा वर्तमान में भर्ती परीक्षा से जुड़े लोग भी हैं. बेरोजगार युवक भी परेशान हैं. ज्यादातर मामले में मजदूर भी परेशान हो रहे हैं.

स्लीपर बसों की हड़ताल पर बोले... (ETV Bharat Kota)

लौटने की समस्या: देवउठनी ग्यारस पर अबूझा सावा है. बड़ी संख्या में लोगों ने बसों के टिकट बुक कराए थे, लेकिन अब हालात विकट हो गए. उनके ऑनलाइन टिकट भी कैंसिल कर दिए गए. ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहे हैं. बसें नहीं चलने से शादी विवाह में जाने वाले लोग परेशान हैं. अहमदाबाद से कोटा शादी में आए गोपाल भाई यहां फंस गए. गोपाल ने कहा कि सुबह से बसों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऑपरेटर कंफर्म नहीं बता रहा कि बसें कब चलेंगी. वे हड़ताल की बात कर रहे हैं.

ट्रेनों में नहीं मिल रहे हैं टिकट: कोटा से चलने वाली स्लीपर कोच बसें बाड़मेर, पाली, जालौर, जैसलमेर, रामदेवरा, झुंझुनू, पिलानी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर सहित कई शहरों को कनेक्ट करती है. यहां से कोटा ट्रेन का सीधा जुड़ाव नहीं है. अधिकांश बसें मारवाड़ की तरफ चलती है, जहां भी ट्रेनों में वेटिंग के हालात हैं. दिन में एक दो ही ट्रेन यहां से हैं. जिन बड़े शहरों की कनेक्टिविटी है, वहां भी ट्रेनों में वेटिंग है. इससे ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है.

Passengers inquiring about buses
बसों के बारे में पूछताछ करते यात्री (ETV Bharat Kota)

मजदूरी करने नहीं जा पाए: बारां से कोटा पहुंचे चौथमल ने कहा कि 10 से 12 लोगों को मजदूरी करने पाली के सोजत जाना है. हर बार स्लीपर कोच से यात्रा करते हैं, लेकिन अब बस नहीं चल रही. सोजत के लिए कोटा से सीधी बस नहीं मिल रही. ऐसे में वापस गांव लौट जाएंगे या दिन में चलने वाली बस का इंतजार करना होगा. बारां के हरनावदा शाहजी से ग्वार की फसल काटने बीकानेर जा रहे गुलाबचंद ने कहा कि वे 6 लोग हैं. मजदूरी के लिए जा रहे हैं. अब सीधी बस यहां से बीकानेर की रात में नहीं चलती है. उनके सामने समस्या है कि रात कहां गुजारेंगे, क्योंकि इन बसों के जरिए रात के सफर में वह पहुंच जाते थे.

परेशान कर रही सरकार: बस ऑपरेटर अशोक चांदना ने कहा कि बस मालिक पूरी तरह एकजुट हैं. इन बसों को नहीं चलाने का निर्णय लिया है. सरकार एक हादसे के बाद हमें काफी परेशान कर रही है. हमें 36 सवारी ले जाने का लाइसेंस दिया है तो अब परेशान क्यों किया जा रहा है?. बस चालक कुंजबिहारी मीणा ने कहा कि परिवहन विभाग हमारी बसों का चालान बना रहे हैं. ये बसें राजस्थान के कई शहरों के साथ अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, शिवपुरी, ग्वालियर व झांसी जाती हैं.

